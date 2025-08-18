На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Онлайн

В Вашингтоне пройдут переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров
true
true
true
close

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне, США, 2025 год

Ben Curtis/AP
Сегодня в Белом доме пройдут переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Они должны начаться около 20:15 мск, встреча в двустороннем формате продлится около часа. Главная тема — возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта. После ее окончания запланирован саммит с участием европейских лидеров. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:50

19:47

Зеленский заявил, что его встреча с европейскими лидерами в посольстве Украины была посвящена «согласованию позиций».

19:45

Европа до сих пор не знает, на какие гарантии безопасности Украине со стороны США готов пойти Трамп, пишет The Washington Post.

19:42

Экстренные встречи ведущих мировых лидеров — редкость для Белого дома, отмечает CNN. Большинство дипломатов, опрошенных CNN, не смогли вспомнить ни одного случая, когда президенты и премьер-министры меняли бы свои планы, чтобы срочно приехать в Вашингтон для переговоров.

19:39

В Белый дом прибыли премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

19:36

Украинская делегация прибыла в Белый дом.

19:34

В Белый дом прибыли премьер Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Sky News. По прибытии на Южную лужайку их встретил высокопоставленный чиновник американской администрации.

19:32

В Вашингтоне усилены меры безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости. Одна из центральных улиц, где находится посольство Украины, перекрыта для движения обычного транспорта. От дипмиссии то и дело отъезжают кортежи с европейскими флагами — вероятно, с главами государств.

19:27

Возле Белого дома в преддверии встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собрались журналисты, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

19:21

Со стороны США в саммите должны участвовать президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпредставители президента Стив Уиткофф (который недавно летал в Москву и встречался с Путиным) и Кит Келлог (который сегодня уже встретился с Зеленским).

Со стороны гостей Белого дома — президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Кроме того, ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

19:12

После встречи президентов США и Украины в формате один на один запланирован саммит с участием европейских лидеров, которые прибыли в Вашингтон в качестве «команды поддержки» Зеленского. По сообщению газеты The Washington Post, ожидается, что они «выступят единым фронтом, чтобы помочь Зеленскому справиться с тем, что, по мнению украинской стороны, может стать напряженной и потенциально эмоциональной встречей».

19:05

Согласно опубликованному Белым домом графику, переговоры Трампа и Зеленского должны начаться в 20:15 мск. Двусторонняя встреча продлится около часа.

19:00

Добрый вечер, уважаемые читатели. Начинаем текстовую онлайн-трансляцию, посвященную сегодняшним переговорам президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и связанным с этим событиям.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Украина ищет $45 млрд на продолжение боев в 2026 году. Военная операция, день 1272-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1272-й день
Место встречи: где может пройти трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского?
Sky News: Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Риме или в Женеве
Выросло число жертв взрыва на заводе «Эластик»
Создатель Etherium Виталик Бутерин в шутку похвалил правительство США
Дебошир заставил экипаж развернуть самолет, летевший из Москвы в Ташкент
Алексей Чумаков чуть не стал инвалидом и перенес срочную операцию
В Таиланде мужчина спас кота, сделав ему массаж сердца
Новости и материалы
На Кубани мигранты избили и похитили мужчину из-за конфликта на дороге
Альфа-Банк запустил рекламу с Надеждой Кадышевой и «Пятерочкой»
Генсек НАТО и глава ЕК прибыли в Белый дом
Делегация Украины прибыла в Белый дом для встречи с Трампом
Хачанов стал первой ракеткой России
«Спасти жизнь»: россиянам порекомендовали брать собак из приютов
Россиянам объяснили, почему не нужно бояться заводить собаку-инвалида
В одном из округов ЛНР ввели режим ЧС
Экс-главком НАТО высмеял Зеленского и лидеров ЕС перед встречей с Трампом
Для ВСУ предсказали скорое обрушение фронта в ДНР
На Украине подтвердили удар по нефтепроводу «Дружба».
Фура с лошадьми перевернулась в российском регионе, животные не выжили
В Чаде задержан сын основателя исламистской группировки
Воронежец поверил в письмо из ФНС и отдал мошенникам 11 млн рублей
Замруководителя Росавиации покинул должность
Спасатели приехали на помощь мужчине, который застрял внутри детской горки
В России выявили опасность вулканов для самолетов
Смолов извинился перед мамой, про которую шутил во время прямой трансляции
Все новости
В Госдуме предложили поискать экстремизм в номерах паспортов россиян
Путин назначил нового заместителя главы МИД РФ
Арестован глава азербайджанской диаспоры Воронежа
Хотели «снять что-то дерзкое»: в Москве трех студенток отчислили за тверк у храма
Строгановка исключила трех студенток после тверка у храма Христа Спасителя
ФСБ сорвала теракт на Крымском мосту. На него должна была въехать машина, начиненная 130 кг взрывчатки
ФСБ опубликовала видео предотвращения подрыва Крымского моста с помощью авто
«Жалуйтесь в Москву»: Венгрия обвинила Украину в ударе по нефтепроводу
Захарова: Киев показал атакой на нефтепровод, что не остановится ни перед чем
Путин на Аляске и бои роботов: 11 главных фото недели
«Рожайте детей и занимайтесь мужьями»: комментатор призвал изгнать женщин-судей из футбола
Комментатор Боярский призвал отстранить женщин-арбитров от работы с мужчинами
Яблочный Спас в 2025 году: когда его отмечают и какие традиции с ним связаны
Яблочный Спас и Преображение Господне: история православного праздника и народные традиции
РСЗО: как устроены реактивные системы залпового огня, их типы и характеристики
Как появились реактивные системы залпового огня и какой у них принцип действия
«Нет тузов в рукаве». С чем Зеленский едет на встречу с Трампом
Полковник Ходаренок: у Зеленского нет военных козырей на переговорах с Трампом
Зеленский прилетел в США. Трамп сказал, как он может «сразу положить конец войне»
Трамп: Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским
18 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 18 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами