Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Онлайн

Зеленский заявил, что его встреча с европейскими лидерами в посольстве Украины была посвящена «согласованию позиций».
Европа до сих пор не знает, на какие гарантии безопасности Украине со стороны США готов пойти Трамп, пишет The Washington Post.
Экстренные встречи ведущих мировых лидеров — редкость для Белого дома, отмечает CNN. Большинство дипломатов, опрошенных CNN, не смогли вспомнить ни одного случая, когда президенты и премьер-министры меняли бы свои планы, чтобы срочно приехать в Вашингтон для переговоров.
В Белый дом прибыли премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
В Белый дом прибыли премьер Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Sky News. По прибытии на Южную лужайку их встретил высокопоставленный чиновник американской администрации.
В Вашингтоне усилены меры безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости. Одна из центральных улиц, где находится посольство Украины, перекрыта для движения обычного транспорта. От дипмиссии то и дело отъезжают кортежи с европейскими флагами — вероятно, с главами государств.
Возле Белого дома в преддверии встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собрались журналисты, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Со стороны США в саммите должны участвовать президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпредставители президента Стив Уиткофф (который недавно летал в Москву и встречался с Путиным) и Кит Келлог (который сегодня уже встретился с Зеленским).
Со стороны гостей Белого дома — президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Кроме того, ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
После встречи президентов США и Украины в формате один на один запланирован саммит с участием европейских лидеров, которые прибыли в Вашингтон в качестве «команды поддержки» Зеленского. По сообщению газеты The Washington Post, ожидается, что они «выступят единым фронтом, чтобы помочь Зеленскому справиться с тем, что, по мнению украинской стороны, может стать напряженной и потенциально эмоциональной встречей».
Согласно опубликованному Белым домом графику, переговоры Трампа и Зеленского должны начаться в 20:15 мск. Двусторонняя встреча продлится около часа.