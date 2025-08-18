Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Онлайн

19:21

Со стороны США в саммите должны участвовать президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпредставители президента Стив Уиткофф (который недавно летал в Москву и встречался с Путиным) и Кит Келлог (который сегодня уже встретился с Зеленским).

Со стороны гостей Белого дома — президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Кроме того, ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.