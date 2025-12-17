На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ сообщили о попытках ВСУ вернуть Купянск под свой контроль

Белоусов: ВСУ безуспешно пытаются взять Купянск, подконтрольный «Западу»
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают неудачные попытки вернуть под свой контроль город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

В среду, 17 декабря, глава российского военного ведомства принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ», — отметил Белоусов.

Он обратил внимание, что взятие Купянска позволит российским военнослужащим расширить полосу безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов северных районов Луганской народной республики (ЛНР). По словам министра, в настоящее время подразделения Вооруженных сил РФ ликвидируют группировку украинских войск, попавшую в окружение на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов.

На следующий день формирования ВСУ попытались подойти к населенному пункту. Однако артиллеристы ВС РФ нарушили украинским солдатам планы.

Ранее журналисты узнали, что командование ВСУ перебросило несколько тысяч бывших заключенных под Купянск.

