В России между селами хотят запустить аптеки на колесах

Депутат Леонов: законопроект о передвижных аптеках рассмотрят в 2025 году
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о мобильных аптеках значительно облегчит жизнь сельским жителям, рассказал газете «Известия» секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Как отмечается, депутаты ГД внесли законопроект, который предлагает запустить трехлетний эксперимент по продаже лекарств через передвижные аптеки. Он рассчитан на период с 1 июня 2026 по 1 июня 2029 года.

Не всегда жители сел и деревень, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом обращались граждане в адрес председателя партии, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей», — подчеркнул Якушев.

Предполагается, что они передвижные аптеки продавать лекарства в селах, где нет ни фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), ни самих аптек.

До этого стало известно, что аптеки на колесах, которые будут каждую неделю приезжать в деревни и села, могут пояыиться в РФ в 2025 году. Соотвествующий законопроект появиться после согласования депутатской инициативы с Минздравом, Росздравнадзором и аптечными сетями.

Ранее стало известно, что в российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика».

