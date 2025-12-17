Голые, но не смешные. Зачем люди приходят в театр без штанов

Друзья, хочу высказаться. Проанализировала скандал вокруг некоей телеведущей Григорьевой, которая выбирает для похода в Большой театр откровенные наряды и снимается в театральной ложе лежа в призывных позах. Скажу вам вот что: сдается мне, что возмутившиеся сами давно в театрах не были. И в ведущих музеях страны. Иначе бы они знали, что прозрачное платье в стиле «комбинация» и лежание на бортике театральной ложи — это сегодня вариант нормы.

Прошли те времена, когда мы целой страной смеялись над «Ленинградом» и его героиней «на лабутенах». Что было в этом смешного? На лабутенах, видите ли, и в каких-то там штанах.

В штанах! Через месяц песне будет десять лет. Десять лет назад в музеи еще ходили в штанах! Причем долго собирались, приводили себя в лучший вид.

Сейчас уже в музеях появились люди без штанов. Натурально. Ну, мужчины в прогулочных шортах — к ним в музеях привыкли. А я летом осматривала импрессионистов вместе с мужчиной в беговых шортах, в каких на олимпиадах бегают. Да!

Девушек видела в шортах бикини в музее, когда ягодицы голые. Да, так теперь можно в Третьяковскую галерею!

В Русском музее видела девушку с открытым задом, но — с противоположной стороны. Юбка на ней была спущена на бедра на уровне детородного органа, вместо кофты было надето боди с застежкой между ног и высокими, почти до подмышек, вырезами. Ну то есть реально идет девушка в стрингах, натянутых будто до шеи, половина зада голая, снизу юбочка — пришла смотреть Куинджи.

Даже если сегодня некоторые в музей приходят в штанах, все равно не легче: многие в музеях выглядят так, будто прямо из постели туда отправились. В спортивных костюмах. В этих дурацких мягких костюмах, в которых полюбили гулять молодые мамы. Но одно дело с ребенком выскочить в спортивной одежде за молоком, другое — в музей. Мы с дочкой недавно были в Эрмитаже, там — выставка сокровищ Сиама. По-нашему, Таиланда, значит. И тайцы, целая группа. Уж откуда они к нам прилетели, не знаю. Ходят по выставке, с гидом. Вдруг одна наступила на полу в воду — кто-то пролил. Главный у них сразу выхватил взглядом супружескую пару в мягких костюмах, кое-как им объясняет по-английски: «Опасно, скользко, вода, вода!» Принял за уборщиков!

Наши им на отменном американском английском ответили, что они не работники, а такие же посетители, но найдут смотрителя!

Я стояла, смотрела на них и не знала, то ли гордиться, то ли стыдиться. Если у нас случайные люди отлично говорят на английском — это же вроде как хорошо. Но смущает, что, освоив иностранный язык, они не усвоили нормы культуры и в Эрмитаж пришли в спортивных костюмах.

В музеях поменьше вообще слезы. В Музее космонавтики в Калуге видела девушку в спортивном бюстгальтере. Именно в белье, даже не в топе. В тобольском музее нам встретилась целая семья в сувенирных ушанках. Причем наши — не бразильцы.

И все это голозадое, спортивное в музеях теперь громко разговаривает, болтает по телефону, снимает и просматривает видео.

А знаете ли вы, как люди ходят в театр? Вернемся к телеведущей Марии Григорьевой. Лежала плашмя на бордюре — это еще полдела. Но дама пришла на спектакль в почти прозрачном платье на тонких бретельках! Написано, что Григорьевой 40 лет. Простите, но уж в 40 лет пора бы знать, что полураздетым в театре появляться — дурной тон. Зачем там нужно полуголое тело? Кого это тело пришло впечатлять?

Помимо дурного тона такие наряды в силу новых традиций стали неуместными. Вы видели, как люди теперь ходят в театрах? Джинсы, рубашки, футболки. В лучшем случае человек надевает повседневные брюки или одежду нейтрального назначения. На этом фоне открытое полупрозрачное платье выглядит как хвост павлина в магазине валенок. Смотрятся обворожительные дамы в вечерних туалетах в театре так же, как пожилая театралка, которая начала ходить в театры еще при Сталине. До последних лет сохранялся такой типаж, помните, да? Вечернее платье из 1970-х, боа, шляпа, выбеленное лицо, брови черной ниточкой, губы — размазанным бантиком.

Ходить в театре в открытом вечернем платье теперь — все равно что прийти туда с салатовым боа.

Вы людей-то видели? Я самую пышную за последние годы театральную публику встречала в ДК «Русич» в Старой Руссе — на спектакле в рамках фестиваля Достоевского. И то были единицы там таких, которые надели все лучшее сразу.

В театрах Петербурга публика проще. Самая простая — в Мариинском. Вот уж я удивилась, решив год назад, что пришла пора приучать ребенка к опере с балетом! В своей первый поход в Мариинский театр ребенок увидел мужчину в спортивном костюме, подростка в кроксах, ровесников в толстовках с капюшонами. Мы надели каждая черные брюки и сдержанные черные блузки в горошек. Ну да, специфический материнский юморок: в одинаковых кофтах. Вроде не в перьях. Не с жабо. И то на фоне некоторых смотрелись неуместно празднично, потому что среди зрителей были люди во флисе, треть — в кроссовках.

В первых рядах были, конечно, женщины в вечернем. Что на дневном спектакле выглядело сомнительно. В дорогих креслах были мужчины делового стиля: прямо в рабочих костюмах, при галстуках. В субботу! К ним можно приплюсовать эскортниц, которые ходят сниматься в театральных и музейных интерьерах.

Летом в шубе в театр? Если бы театры летом работали, приходили бы в шубах. В Эрмитаж и Русский музей в шубе ходят круглый год уже и орут, если их не пускать.

Люди растеряны и дезориентированы, независимо от страты и социального положения. Попросту не умеют себя вести, одеть, подать.

А как они пили в буфете! Публика в кроксах и толстовках на фоне граждан из первых рядов в антракте смотрелась более выгодно, так как все остались в креслах или пошли любоваться интерьерами. «Богатые» же отправились в буфет, где нужно заранее бронировать столик и где дикие цены. Там стоял настоящий угар. Люди пили водку! Кто-то мне возражал, что в театральном буфете не продают водку, но я своими глазами видела, как ее наливали. И это — на детских спектаклях, ведь не «Лолиту» же я ребенка водила слушать.

Не знаю, чего больше в современных людях: отсутствия воспитания или наплевательского отношения к обществу. Граждане, которые идут в субботу в оперу в деловом костюме, безусловно, уважают общество, но не знают правил приличия.

Те, кто идет в костюме спортивном, правила, может, и знают, но общество точно не уважают.

А вот дама в прозрачном декольте, улегшаяся в театральной ложе в призывном положении, кажется, и норм этикета не знает, и на общество ей плевать. Николай Цискаридзе предложил обязать Григорьеву две недели заниматься уборкой в Большом театре. Зачем? Раньше были, еще при царях, меры для невоспитанных зрителей: их лишали права посещения театра. И следили за соблюдением запрета строго.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.