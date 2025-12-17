Глава ФТР заявил, что Андреева и Шнайдер выиграют золото на ОИ-2028

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер способны завоевать золотые медали на Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе, передает «Матч ТВ».

«Если брать пары от одной страны, то Андреева и Шнайдер — вторые в мире. Их превосходят только итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани. Остальные все же часто играют в паре с представителями других стран. Так что Андреева и Шнайдер реально способны выиграть золото в Лос‑Анджелесе», — заявил Тарпищев.

Андреева занимает девятое место в рейтинге WTA. Она также полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA

Шнайдер занимает 21-е место в рейтинге WTA. Является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительницей семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде). На летних Олимпийских играх — 2024 вместе с Миррой Андреевой она завоевала серебряные медали парного турнира.

Ранее Андрееву признали лучшей теннисисткой России.