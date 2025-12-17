Аренда электросамокатов в малых и средних городах России станет доступнее

Оператор аренды самокатов Яндекс Go заработает в 45 малых и средних городах России, сервис откроется в новых регионах благодаря партнерству с оператором Sun Rent. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.

Отмечается, что Sun Rent будет отвечать внутри экосистемы Яндекса за привлечение и развитие франчайзи в небольших городах.

Большая часть текущих партнеров Sun Rent работают в регионах с населением до 300 тыс. человек. В частности, это Липецкая, Свердловская, Оренбургская и Кировская области.

Жители малых и средних городов смогут арендовать больше пяти тыс. партнерских самокатов.

Яндекс Go также продолжит привлекать новых франчайзи — до конца 2026 года кикшеринг планирует открыться в еще нескольких десятках городов.

Для повышения безопасности поездок сервис оснащает самокаты партнеров номерами и IoT-модулями собственной разработки для аппаратного ограничения скорости в районах, где это необходимо.

В компании отметили, что развитие кикшеринга Яндекса в малых и средних городах поможет повысить их транспортную доступность. По данным сервиса, 94% пользователей арендуют самокаты в транспортных целях, половина поездок начинается или заканчивается у пересадочных узлов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году кикшеринг Яндекса открылся в 28 новых городах России, что в четыре раза больше, чем год назад.