Донбасс – России, Украине – гарантии: Трамп назвал условия для мира

Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, Анкоридж, штат Аляска, 15 августа 2025 года

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске позвонил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Западные СМИ утверждают, что глава Белого дома передал позицию российского президента о необходимости вывода украинских войск из Донбасса. В обмен Москва бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Также они обсудили гарантии безопасности Украине по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Стороны продолжат диалог в рамках визита украинского президента в Вашингтон 18 августа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вывод войск

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что президент России Владимир Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Хотя Украина должна сама решать, что делать со своей территорией,

позиция Путина не изменилась — он по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем регионом Донбасс»,

— говорится в публикации.

Аналогичное заявление Трамп сделал в беседе с европейскими лидерами, подчеркнула The New York Times (NYT). По его словам, мир может наступить быстро, если Зеленский уступит России весь Донбасс, включая территории, не находящиеся под российским контролем.

По информации Bloomberg, в обмен Россия бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях, «фактически заморозив там линии фронта». Это также подтвердил журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х.

Главная цель Трампа, о которой говорилось в телефонном разговоре, — достижение быстрого мирного соглашения, а не прекращение огня,

— говорится в материале американского издания.

Некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что глава Белого дома теперь будет оказывать давление на своего украинского коллегу, чтобы тот пошел на территориальные уступки ради достижения соглашения. Тем временем Зеленский остается непреклонным по вопросу о территориях Украины. Журналистка телеканала NBC Кристер Уэлкер утверждает, что он «не согласится уступить украинскую территорию России в качестве гипотетического решения войны».

Однако британская газета The Daily Telegraph выяснила, что Украина согласна на заморозку линии фронта в ее нынешнем положении и «фактическую передачу России контроля над территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму».

«План может касаться только текущих позиций, занимаемых [российскими] вооруженными силами», — добавило издание.

Гарантии безопасности

Также США предложили Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в случае мирного соглашения. При этом официально Киев к альянсу не присоединится, узнала The Daily Telegraph.

«Европейские союзники США и Украины будут обязаны ответить на будущее нападение на Украину,

что соответствует обязательству, аналогичному положению о взаимной обороне, содержащемуся в статье 5 Устава НАТО (подразумевается принцип коллективной безопасности, когда при нападении на одну страну НАТО другие члены альянса обязаны оказать ей поддержку)», — говорится в публикации.

Во время разговора с европейскими лидерами Трамп заявил, что «готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет связано с НАТО». Трамп предполагает, что Путина устроит такой вариант , пишет Bloomberg.

При этом европейские лидеры 16 августа заявили, что Москве нельзя позволить блокировать вступление Украины в НАТО или в Евросоюз. Однако Трамп уже исключил возможность вступления Киева в альянс.

Официально свое согласие с такими гарантиями Путин и Трамп не подтверждали.

Реакция Зеленского

После разговора с Трампом Зеленский в своем Telegram-канале заявил о готовности «работать максимально продуктивно ради мира». Также он поддержал предложение американского лидера о трехстороннем саммите, участниками которого станут Россия, США и Украина.

«Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого»,

— написал Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что в разговоре с Трампом призвал к ужесточению санкций против России, если не будет трехсторонней встречи или Москва «будет уклоняться от честного окончания войны».

По его мнению, к процессу урегулирования конфликта необходимо привлечь европейские страны.

NYT обратила внимание на то, что Зеленский в своем заявлении о переговорах «действовал осторожно, чтобы открыто не противоречить призыву Трампа к прямому мирному соглашению вместо прекращения огня».

18 августа Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне. Это будет первая поездка Зеленского в столицу США после февральской перепалки с Трампом в Белом доме. По информации NYT, Трамп также пригласил на эту встречу европейских лидеров.