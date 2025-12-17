На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин объяснил уникальность армии России словом «воеванная»

Президент Путин: такой армии, как у России, больше нет, она воеванная
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия обладает уникальным боевым опытом и опережает остальной мир в создании новых видов оружия, которые не имеют аналогов. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны, сообщает ТАСС.

«Ребята с фронта приехали, знают, что проблем много. Но войска совершенно другие, и они воеванные. Такой армии в мире больше нет, просто не существует», — сказал Путин.

В ходе мероприятия Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) за героизм и самоотверженность. Президент также пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны РФ новых успешно выполненных задач на благо России и ее народу, для защиты суверенитета страны.

Президент также подчеркнул, что российская сторона завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российская сторона перемалывает противника, в том числе элитные подразделения ВСУ, которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах.

Ранее Белоусов заявил о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году.

