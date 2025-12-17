На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о своих надеждах относительно диалога по Украине

Путин выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог по Украине
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны страны выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сказал глава государства, Москва всегда говорила о своей готовности вести переговоры и решать возникшие проблемы мирным путем. В настоящее время администрация США демонстрирует такую же готовность.

«Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой», — отметил российский лидер.

В то же время он признал, что с действующими в Европе политическими элитами такое развитие событий маловероятно.

«Но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления, если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе», — подчеркнул Путин.

Президент обратился к присутствовавшим на заседании представителям Минобороны РФ и поблагодарил их за проделанную в 2025 году боевую работу. Он выразил уверенность, что все стоящие перед страной задачи в конце концов будут выполнены.

Ранее журналисты выяснили, какой позиции относительно мирного соглашения по Украине придерживается Европа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами