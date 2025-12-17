Путин рассказал о своих надеждах относительно диалога по Украине

Путин выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог по Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны страны выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сказал глава государства, Москва всегда говорила о своей готовности вести переговоры и решать возникшие проблемы мирным путем. В настоящее время администрация США демонстрирует такую же готовность.

«Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой», — отметил российский лидер.

В то же время он признал, что с действующими в Европе политическими элитами такое развитие событий маловероятно.

«Но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления, если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе», — подчеркнул Путин.

Президент обратился к присутствовавшим на заседании представителям Минобороны РФ и поблагодарил их за проделанную в 2025 году боевую работу. Он выразил уверенность, что все стоящие перед страной задачи в конце концов будут выполнены.

