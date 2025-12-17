«Люди с серьезным боевым опытом»: кто взял под охрану «теневой флот» России?

В Швеции заявили, что на танкерах, идущих из России, появилась вооруженная охрана. Кроме этого, по словам начальника оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петковича, РФ также усилила военное присутствие в Балтийском море. Он предположил, что российский Военно-морской флот «в некоторой степени действует в поддержку» теневого флота. Эту информацию подтвердили в Госдуме. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что танкеры охраняются с начала июня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Шведские военные заметили на идущих из России танкерах, которые они считают частью теневого флота РФ, вооруженных людей. Предполагается, что это сотрудники частных охранных компаний. Об этом со ссылкой на начальника оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петковича сообщает SVT.

«Мы видели и получили информацию, что на борту некоторых из этих судов, относящихся к теневому флоту, находятся военнослужащие в форме», — отметил начальник оперативного отдела ВМС Швеции.

По его словам, Россия в последнее время усилила военное присутствие в Балтийском море. Петкович предположил, что российский Военно-морской флот «в некоторой степени действует в поддержку» теневого флота. Источники SVT, в свою очередь, заявили, что действия РФ заключаются в «довольно постоянном присутствии» в нескольких зонах, прилегающих к судоходным путям. Шведский военный тем не менее добавил, что не видит в происходящем «непосредственной опасности» и поводов для беспокойства.

Танкеры охраняют с июня

Комментируя заявление Петковича, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» подтвердил информацию о том, что российские танкеры в Балтийском море сопровождаются конвоями. Он отметил, что такие меры действуют с июня и были приняты для пресечения возможных атак диверсантов.

«Это охрана кораблей, чтобы неожиданное действие диверсионных групп по высадке на наш корабль пресечь на корню. Я знаю, что это за люди, которые находятся в охране, лучше бы западным диверсантам с ними не связываться. Они имеют серьезный боевой опыт и относятся к противнику серьезно. Для диверсантов все это закончится, скажем так, обнулением»,

— пояснил парламентарий.

Кроме этого, депутат добавил, что Россия в последнее время действительно усилила военное наблюдение за Балтийским морем и на пути следования танкеров практически постоянно присутствуют боевые корабли РФ. Он уточнил, что в случае чрезвычайных ситуаций к ним могут добавиться корабли из других флотов и самолеты, которые стоят на боевом дежурстве.

Атаки на танкеры в Черном море

В прошлом месяце ВСУ с помощью беспилотников атаковали у берегов Турции в Черном море два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые направлялись в Новороссийск. СМИ называли оба судна частью теневого флота РФ. Следом за этим Киев атаковал еще один танкер Midvolga 2 — судно под российским флагом перевозило подсолнечное масло из РФ в Грузию.

На атаки отреагировали в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «не может простить» нападения на исключительную экономическую зону Турции, «которые угрожают судоходству, жизни и безопасности окружающей среды». Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что Москва ответит на «пиратство ВСУ».

«Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», — подчеркнул он.

Кроме этого, от «неразумных действий» Украину также предостерег глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он заявил, что Киеву не следует атаковать танкеры с нефтью РФ в Балтийском море, так как это может привести к эскалации .

«Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты на территории России. Международные воды — это немного другая тема», — подчеркнул министр.