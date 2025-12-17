На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трех российских саночников не допустили до ключевого этапа Кубка мира

Три российских саночника отстранены от участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Трех российских саночников не допустили до участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, благодаря которому они могли бы отобраться на Олимпийские игры-2026, сообщает Associated Press.

Исполнительный совет Международной федерации санного спорта (FIL) принял решение об отзыве допуска для Александра Горбацевич, Софии Мазур и Ксении Шамово из-за появление новой информации, поставившей под сомнение соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса. Представителям FIL не понравилось отсутствие четкой публичной позиции, осуждающей действия России на Украине.

Изначально к международному отбору были допущены шестеро российских саночников — Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в НОК Украины заявили, что спортсмены не будут бойкотировать турниры с участием россиян.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами