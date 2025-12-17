Трех российских саночников не допустили до ключевого этапа Кубка мира

Три российских саночника отстранены от участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Трех российских саночников не допустили до участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, благодаря которому они могли бы отобраться на Олимпийские игры-2026, сообщает Associated Press.

Исполнительный совет Международной федерации санного спорта (FIL) принял решение об отзыве допуска для Александра Горбацевич, Софии Мазур и Ксении Шамово из-за появление новой информации, поставившей под сомнение соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса. Представителям FIL не понравилось отсутствие четкой публичной позиции, осуждающей действия России на Украине.

Изначально к международному отбору были допущены шестеро российских саночников — Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в НОК Украины заявили, что спортсмены не будут бойкотировать турниры с участием россиян.