Почему сертификат — худший подарок

Ну что ж, марафон покупки подарков всем и каждому стартовал. Впрочем, мероприятие это круглогодичное: то на дни рождения детей надо что-то придумать, то для мужа-жены, то для подруг презенты найти, то учителям сына сувениры не забыть (профессиональные праздники никто не отменял), потом мамы-папы, тети, крестники и крестницы… Словом, поиск подарков не слишком зависит от сезона и происходит примерно всегда.

И когда-то давно — лет десять, может, 15 назад — меня эти придумывания, поиски, упаковывания в оберточную бумагу вдохновляли и мотивировали. А с некоторых пор как отшептало, и каждый новый повод воспринимается совсем без энтузиазма — скорее как вызов, с которым предстоит справиться. А поскольку вызовов в нашей жизни и так немало, появление подарочных сертификатов я встретила как личный праздник и победу: наконец-то можно не ломать голову, не переживать, угодил ли, попал ли в цвет, размер, аромат. Казалось, что сертификат — куда изящнее просто денег в конвертике, как-то более креативно, с огоньком. Тем более что просто деньги очень часто растворяются где-то в бытовых нуждах и необходимостях, а сертификат ты можешь реализовать только в определенном магазине — на определенные товары. Правда, однажды мой друг потратил подарочный сертификат одного из известных маркетплейсов на…наполнение продуктовой корзины. Такой необычный презент на день рождения он объяснил так: «Слушай, ну не хочу я думать, что себе купить. А так семья довольна». Да и не поспоришь же!

Короче говоря, до некоторых пор с этими сертификатами всех все устраивало. Но однажды моя близкая подруга выдала: «Вот вам мои примерные пожелания, ищите, но не дарите мне никаких сертификатов. Я этого не хочу!» Мы немного опешили, а потом неделю, а то и больше, выбирали по ее запросу рюкзак — то казалось, что в найденную нами модель не влезет ноутбук, то мы опасались, что он не подойдет под гардероб подруги, то боялись, что ей просто не понравится — и все тут. С горем пополам презентовали ей выстраданный рюкзак, а заодно и поинтересовались: с каких это пор ты, дорогая, идешь на такой риск? Может, мы чушь какую-то выберем, с размером не угадаем, вообще не то подарим. И услышали в ответ совершенный инсайт.

«Мне не важно, какой рюкзак вы мне подарили. Мне важно, что вы подарили мне свое внимание, свое время, чуткость и силы. Вы думали обо мне, это самое ценное, и потому ваш подарок — настоящий».

А ведь и правда, товарищи! Все эти присказки про важность внимания — не присказки вовсе, и сейчас это становится все более очевидным.

Сегодня, в век потребления, когда в теории у всех есть все, а чего нет, то покупается быстро и просто, удивить близкого человека сюрпризом, попав в его настроение, угадав его желания и чаяния — это сверхумение. Более того: это демонстрация чего-то истинного, человеческого, теплого и доброго. Вместо того, чтобы скинуть на карту денег или обернуть этот жест в кажущийся более изящным сертификат, ты вспоминаешь привычки и быт, вкусы и хобби друга, приближаешься к нему мысленно, восстанавливаешь вот эту связь, которую мы потеряли, пользуясь удобными, но такими утилитарными и совершенно обезличенными подарками.

Но давайте честно: это непросто. На такой подход требуется много душевных, а порой и физических сил. Требуется, в конце концов, время, которое и так, как сумасшедшее, утекает сквозь пальцы. И все же сейчас, в преддверии Нового года, кажется, можно присмотреться к своим приоритетам и, если потребуется, пересмотреть их — ведь ничего ценнее близости со своими людьми у нас с вами не будет.

Потому лишний раз задуматься о тех, кто рядом, — это не просто дружеский жест доброй воли, это инвестиция в собственную счастливую жизнь.

Кстати, о собственной жизни. Не замечалось ли вам, что и себе порой невозможно придумать подарок? На вопрос: «Что тебе подарить?» — мы отвечаем что-то невразумительное, а потом сами просим какой-нибудь сертификат или деньги, которые снова растворятся в пучине нужд и необходимостей будних дней.

Мне кажется, что атрофированное желание выбирать подарки друзьям и близким напрямую связано с неумением желать чего-то самому. Кажется, что мы разучились слушать и слышать других — потому что уже давно не слышим главных людей в своей жизни, то есть себя. А когда нет времени мечтать, хотеть и получать что-то, откуда будет время на постижение мечтаний других, пусть и близких людей?

Так что и здесь, как во всех жизненных делах, необходимо начать с себя (да что ж такое!). Но чуткость к себе, своим даже небольшим желаниям — это, пожалуй, лучший подарок, который вы можете преподнести и себе, и окружающим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.