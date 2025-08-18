Место встречи: где может пройти трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского?

Sky News: Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Риме или в Женеве

Европейские лидеры предлагают президентам России, США и Украины Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому провести их потенциальную трехстороннюю встречу в своих городах. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Если в последнюю минуту не произойдет никаких изменений, США и союзники из ЕС договорились, что встреча состоится в Европе», — передает телеканал.

По данным Sky News, во время видеоконференции лидеров стран европейской «коалиции желающих» итальянский премьер-министр Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения встречи, а президент Франции Эммануэль Макрон — Женеву.

В свою очередь Зеленский и Трамп одобряют в качестве потенциального места встречи Рим и Ватикан, а Путин якобы склоняется к Женеве, утверждают источники канала.

Внешнеполитические ведомства Италии и Швейцарии уже заявили, что страны готовы принять у себя переговоры.

Альтернативные локации

По данным Sky News, дипломаты Евросоюза рассматривают и другие места для проведения потенциального саммита, в том числе Будапешт и Хельсинки.

При этом в посольстве России в Венгрии заявили, что у дипмиссии нет данных о подготовке к потенциальной встрече президентов России, США и Украины в Будапеште.

«На сегодняшний день посольство подобной информацией не располагает», — заявили в посольстве каналу RTVI.

В свою очередь турецкая газета Milliyet утверждает, что местом проведения саммита может стать аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле.

По данным издания, выбор аэропорта объясняется его удобным расположением и высоким уровнем безопасности. Ранее он уже принимал официальные делегации и оснащен залами для почетных гостей, а также помещениями для пресс-мероприятий.

Кроме того, там быстро можно развернуть системы ПВО и разместить самолеты всех глав государств и делегаций.

Аэропорт Ататюрка был закрыт для пассажирских рейсов еще в 2019 году после запуска нового стамбульского аэропорта, однако он продолжает функционировать как хаб для грузовых рейсов.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская же предложила провести встречу на полуострове.

«Если встреча действительно состоится, то лучше места, чем полуостров Крым, не найти. Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений», — написала Поклонская в Telegram-канале.

Предполагаемая дата

По данным портала Axios, Трамп после саммита с Путиным на Аляске сообщил европейским лидерам, что рассчитывает на проведение трехсторонней встречи уже 22 августа. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что официально вопрос о проведении встречи лидеров США, России и Украины пока не поднимался. Он добавил, что ему пока неизвестны сроки возможной следующей встречи Трампа и Путина.

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщила, что проведение трехсторонней встречи еще не гарантировано. Источник издания отметил, что проведение такого саммита будет зависеть от того, как пройдет встреча Трампа с Зеленским в Белом доме 18 августа.

Предмет обсуждения

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки. Он также выразил желание, чтобы одной из возможных гарантий безопасности для Украины стало ее членство в ЕС.

Канал Fox News со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что президент США якобы склоняется к идее передачи России полного контроля над Донбассом с заморозкой линии фронта на остальных направлениях. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что решения о будущем региона должна принимать Украина, исходя из собственных интересов и готовности к уступкам.