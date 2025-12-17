На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии приняли закон о роспуске созданной при Саакашвили администрации Южной Осетии

Парламент Грузии принял закон о роспуске администрации Южной Осетии
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Парламент Грузии принял закон о роспуске созданной при бывшем президенте Михаиле Саакашвили администрации Южной Осетии. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

За законопроект проголосовали 83 депутата. Закон направят на подпись президенту республики Михаилу Кавелашвили.

Также грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро Грузии, созданное в соответствии с рекомендациями Евросоюза (ЕС).

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении ЕС, обвинив Брюссель в попытках подчинить Грузию политическому диктату. Он подчеркнул, что Грузия продолжит путь в союз, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к республике.

4 ноября ЕК в своем отчете охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Евросоюз в связи с отступлением от демократии.

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами