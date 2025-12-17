В Грузии приняли закон о роспуске созданной при Саакашвили администрации Южной Осетии

Парламент Грузии принял закон о роспуске созданной при бывшем президенте Михаиле Саакашвили администрации Южной Осетии. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

За законопроект проголосовали 83 депутата. Закон направят на подпись президенту республики Михаилу Кавелашвили.

Также грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро Грузии, созданное в соответствии с рекомендациями Евросоюза (ЕС).

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении ЕС, обвинив Брюссель в попытках подчинить Грузию политическому диктату. Он подчеркнул, что Грузия продолжит путь в союз, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к республике.

4 ноября ЕК в своем отчете охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Евросоюз в связи с отступлением от демократии.

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.