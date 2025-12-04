«Росатом» внедрил искусственный интеллект в систему управления ЖКХ

Госкорпорация «Росатом» завершила новый этап цифровизации коммунальной инфраструктуры Обнинска, внедрив в управление ЖКХ технологии искусственного интеллекта. Проект, реализованный дивизионом «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР), позволил создать полноценного «цифрового двойника» городских сетей водо и теплоснабжения, а также автоматизировать до 80% диспетчерских операций.

В единый центр мониторинга и управления на базе собственной «Инфраструктурной IoT-платформы» интегрировано свыше 70 объектов тепло- и водоснабжения, а также более 500 многоквартирных домов.

Ключевая особенность обновленной системы — предиктивная аналитика. Искусственный интеллект не просто фиксирует отклонения в работе насосных станций или теплопунктов в реальном времени, но и прогнозирует возможные инциденты. Это позволяет предотвращать аварии до того, как они приведут к отключению потребителей.

«Искусственный интеллект помогает оператору определять состояние инженерных систем даже при частичной потере связи с оборудованием или при некорректной работе отдельных приборов», — пояснил директор проектного офиса «Инфраструктурная IoT-платформа» РИР Валентин Чубаров.

Платформа является полностью отечественной разработкой, входит в Единый реестр российского ПО и уже применяется более чем в 10 проектах в сфере управления ЖКХ, а также инженерными системами зданий и сооружений.

В компании отмечают, что спрос на подобные решения растет вместе с рынком. Согласно прогнозам аналитиков, к 2030 году объем российского рынка интернета вещей (IoT) может вырасти более чем на 60% — до 276 млрд рублей. При этом почти треть всех расходов в этом секторе (31%) придется именно на сферу строительства и модернизации инженерных сетей, где цифровые двойники становятся стандартом управления.

По словам Валентина Чубарова, опыт «Росатома» по созданию решений, объединяющих IoT, big data и технологии искусственного интеллекта, позволяет не только оптимизировать работу инженерных систем, но и подготовить переход к следующему шагу — разработке масштабируемых цифровых двойников, которые станут ядром «умных» городов в России.