«Пока не вернут всю нашу нефть». Трамп объявил о блокаде Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», — подчеркнул глава Белого дома.

Также Трамп добавил, что признал власти Боливарианской Республики иностранной террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Он уточнил, что американская военная активность вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы, которые он ранее украл у США.

«Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей деятельности, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений»,

— пояснил глава Белого дома.

Американский лидер пообещал, что США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены США».

10 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер, находящийся в санкционных списках. Подобный шаг агентство назвало серьезной эскалацией между двумя странами. Позже Дональд Трамп подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что был захвачен «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Он добавил, что судно было задержано «по очень веской причине».

Впоследствии Reuters сообщило о планах США захватить и другие танкеры Венесуэлы. Вашингтон уже составил список из судов для возможного изъятия и следит за их перемещением у берегов Венесуэлы и Гайаны. По данным агентства, в списке могут находится и танкеры, которые доставляют нефть из других стран, находящихся под санкциями США, например, из Ирана.

О какой украденной нефти говорит Трамп?

Как написал CNN, заявление Трампа подчеркнуло его сосредоточенность на нефтяных ресурсах Венесуэлы, к которым, по словам главы Белого дома, США должны получить доступ в случае свержения режима нынешнего президента Николаса Мадуро. Сейчас государственная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) контролирует все нефтяную промышленность Венесуэлы. Chevron при этом является единственной американской компанией, занимающейся бурением в стране, которая выплачивает PDVSA процент от своей добычи в рамках исключения из санкций.

«Американские компании занимали гораздо более значительное место в нефтяных месторождениях Венесуэлы до тех пор, пока страна не взяла этот сектор под государственный контроль в 1970-х годах. Трамп не скрывает своего желания вернуть США в нефтяную промышленность страны»,

— отметил телеканал.

CNN добавил, что запасы нефти в Венесуэле являются крупнейшими в мире, однако из-за санкций добыча не работает на полную мощность, а большая часть сырья продается в Китай. Первые рестрикции против Венесуэлы США ввели еще в 2005 году. В рамках своего первого президентского срока Трамп также ввел санкции непосредственно против PDVSA, заблокировав активы компании на сумму $7 млрд.

Цены на нефть подскочили из-за решения Трампа по Венесуэле Решение президента США Дональда Трампа ввести блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы привело... 17 декабря 08:17

В 2022 году администрация Джо Байдена выдала Chevron разрешение на работу в Венесуэле в рамках усилий по снижению цен на бензин. В марте 2025-го Дональд Трамп отозвал эту лицензию, однако затем выдал ее повторно при условии, что доходы от добычи не будут поступать правительству Мадуро.

Что ответили в Венесуэле?

Правительство Венесуэлы, в свою очередь, отвергло заявление главы Белого дома о притязаниях на природные ресурсы страны и объявило о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.

«Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю», — говорится в коммюнике, которое опубликовала вице-президент Дельси Родригес.

Кроме этого, в Каракасе отметили, что формулировка, которую использовал Дональд Трамп, «интервенционистская и колониалистская», а Венесуэла «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

США готовят наземную операцию против Венесуэлы. Трамп объявил о переходе к силовому сценарию Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовятся начать наземную операцию... 03 декабря 01:34

Президент республики Николас Мадуро также призвал организовать постоянные мировые протесты «против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов».

«Рабочий класс нефтяной отрасли должен через Международную учредительную комиссию отстаивать в международных профсоюзных организациях правду Венесуэлы, а также право на свободу торговли главным экспортным продуктом страны. <…> Профсоюзные организации должны поговорить с судовладельцами всех портов мира, чтобы подготовить крупную акцию протеста нефтяников, газовиков, рабочих торгового флота против пиратства со стороны правительства США», — подчеркнул глава Венесуэлы.