Легенда сборной России назвал лучшего кандидата на роль тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков предложил несколько кандидатур на роль главного тренера «Спартака». Его слова приводит Sport24.

«Лучший тренер для «Спартака» — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов. Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», — сказал Жирков

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее стало известно, полностью ли «Спартак» рассчитался со Станковичем.