Эксперт объяснил, против кого будут использовать «Орешник»

Военэкперт Евсеев: «Орешник» развертывается не против Украины, а против Европы
@medvedev_telegram/Telegram

Ракетный комплекс «Орешник» будет развертывается в целях сдерживания Европы на фоне разговоров о возможном вводе европейских многонациональных сил на Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина.

17 декабря Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен в России на боевое дежурство до конца года.

«Я видел информацию, там было указано, что развертывать («Орешник». — «Газета.Ru») все-таки будут, рядом с Белоруссией. В этом случае он все-таки развертывается не против Украины, а против европейских государств», — заявил Евсеев.

С этой точки зрения, считает эксперт, все гарантии безопасности Запада Украине должны быть согласованы с Россией. Европа не может «сама взять и ввести войска», указал аналитик, напомнив, что обсуждаемые на данный момент гарантии Киеву со стороны США и Европы неприемлемы для Москвы.

Как указал аналитик, «Орешник» теоретически может быть использован и для удара по Киеву, однако такой вариант, с точки зрения Евсеева, бессмысленен.

Ранее Зеленский двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Теперь вы знаете
