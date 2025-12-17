На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал европейских политиков подсвинками

Путин: европейские подсвинки включились в работу прежней администрации США
true
true
true

Президент России Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, западные страны полагали, что им удастся за короткий период времени разрушить Россию.

«А европейские подсвинки тут же включились в эту работу, прежней американской администрации, в надежде поживиться на развале нашей страны», — сказал президент на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

До этого Путин назвал «полным бредом» и ложью сценарий нападения России на Европу, а европейских политиков он обвинил в «повышении градуса истерии». По его словам, в Европе людям «вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией». Однако люди, которые из произносят, похоже, «забыли» о своей ответственности, отметил президент.

11 декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу и готова зафиксировать это юридически. Тогда же, 11 декабря, генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к войне с Россией.

Ранее в Госдуме рассказали, кто разожжет третью мировую войну.

