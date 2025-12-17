«Здесь очень толерантное общество». История россиянина, переехавшего в Дубай

Россиянин Роман Плахов родился в Калужской области, окончил университет имени Пирогова и несколько лет работал участковым педиатром в московской поликлинике. В 2024 году ему предложили должность в частной клинике в ОАЭ, и он согласился. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах Роман рассказал о врачебной практике в Дубае, ценах на жилье и продукты, тяжелом климате и отношении местных к русскоязычным, а также объяснил, почему, несмотря на профессиональные перспективы, скучает по дому и планирует вернуться.

Жизнь в России и переезд в Дубай

— Я родился в Калужской области, а после школы переехал в Москву и поступил в медицинский университет имени Пирогова. По специальности я врач-педиатр. После выпуска вышел в обычную городскую поликлинику, в которой проработал четыре года. Я очень ответственно относился к лечению детей, всегда был на связи с родителями, и мой участок считался одним из самых благополучных. Все было замечательно. Но потом поликлинику закрыли на ремонт, а меня перевели на новый участок, дорога до которого занимала около часа. В какой-то момент просто не выдержал и перешел в частную клинику.

Поначалу было как будто легче — условия лучше, стресса меньше. Но со временем понял, что и там проблем хватает. На фоне всего этого мне поступило предложение о работе: я веду блог на 20 тыс. подписчиков, благодаря которому меня заметили в развивающейся клинике в Дубае. Сначала я долго сомневался, но потом все-таки согласился и начал готовиться к переезду. Спустя год после принятия решения, 2 марта 2025 года, я переехал в Дубай и начал работать врачом общей практики.

Легализация в Дубае

— Все документы для переезда оформляла специальная компания, принадлежащая моему работодателю, — они же помогали с переводами и подготовкой к экзамену. Процесс занял около семи месяцев. Через полтора месяца после начала работы я получил Emirates ID — местный аналог вида на жительство, действительный до 2027 года.

Работа в Дубае

— Первые месяцы были сложными: пришлось перестраиваться под местный ритм работы, потому что прием здесь организован иначе, чем в Москве. У меня лицензия GP — врача общей практики. С такой лицензией я могу делать практически все, то есть выполнять большинство базовых манипуляций. Если в России был только педиатром и принимал исключительно детей, то в Дубае могу принимать и детей, и взрослых, причем с совершенно разными запросами. Это могут быть как обычные простуды, так и специфические заболевания. Если человек не может записаться к узкому специалисту, он приходит ко мне. Иногда бывают сложные случаи: например, травма уха или симптом, который теоретически должен смотреть врач-отоларинголог. Я понимаю, что не являюсь профильным специалистом, но если пациент записался ко мне, обязан оказать помощь: провести осмотр, исключить серьезные проблемы, дать рекомендации. Кроме этого, занимаюсь вакцинацией взрослых — здесь это тоже входит в обязанности врача общей практики.

Около 95% моих пациентов — русскоязычные. Но ситуации бывают разные. Например, приходит ребенок с англоязычной няней, и я веду прием на английском. Есть среди моих пациентов интернациональные семьи: мама — русская, папа — немец, а дети говорят только на немецком; с ними я общаюсь и на английском, и на русском. А вот медицинская карта ведется только на английском, и тут нужен продвинутый уровень, чтобы правильно формулировать жалобы, диагнозы, назначения. Это очень специфический, медицинский английский, однако со временем я к нему приноровился.

Но, пожалуй, главное отличие заключается в самом отношении местных жителей к болезням. В Дубае не принято болеть. Если в России к врачу обращаются как можно раньше, то здесь зачастую вовсе не обращаются. Дети могут ходить в сад с соплями и другими симптомами простуды.

Вся медицина тут страховая, и многое зависит от полиса. Прием может быть по предварительному согласованию со страховой, а может быть по возмещению — когда пациент сначала платит сам, а страховая потом компенсирует. Если страховки нет, пациент оплачивает прием и все манипуляции за свой счет. Визиты могут быть дорогими, поэтому люди здесь гораздо реже обращаются в клиники.

Жилье в Дубае

— Сразу после переезда я поселился в хостеле в районе Дубай-Марина. Это самый известный и самый туристический район города, где русская речь звучит чаще, чем английская. В хостеле я прожил месяц и, скажу честно, это было довольно тяжело — в моем возрасте уже непросто делить пространство с кем-то еще. Выдержал этот месяц, а после первой зарплаты снял себе комнату в районе JLT, недалеко от работы. Там я прожил почти два месяца, потом съездил в отпуск в Россию, а когда вернулся в Дубай, переехал в отель — летом жить в отеле дешевле, чем снимать квартиру. За месяц в очень хорошем, практически роскошном отеле, я заплатил 4,5 тыс. дирхам (около 100 тыс. рублей).

В октябре 2025 года ко мне, наконец, переехала моя жена, и мы сняли уже отдельную квартиру в районе JLT. За евродвушку с одной спальней и кухней-гостиной мы платим 6,5 тыс. дирхам (около 140 тыс. рублей). Моя жена — стоматолог-гигиенист, сейчас она готовится к экзамену на подтверждение своего диплома. У нее уже есть пара предложений о работе, так что после получения всех документов она тоже сможет официально трудоустроиться в Дубае.

Продукты и рестораны в Дубае

— Цены в супермаркетах разные. Например, в сети Carrefour продукты будут стоить в полтора-два раза выше, чем в Москве. А есть супермаркеты Viva, где все гораздо дешевле: на 100 дирхам (около 2,2 тыc. рублей) можно закупить еды на пару дней. У нас с женой на продукты уходит около 4 тыс. дирхам (около 85 тыс. рублей) в месяц.

Рестораны в Дубае тоже разные: есть очень дорогие, есть попроще. Как и в Москве. Поужинать вдвоем можно на 100 дирхам. Порции очень большие, поэтому мы с женой берем один салат и одно горячее на двоих — и наедаемся. А вот алкоголь продают только гражданам или резидентам со специальной лицензией.

Уровень жизни в Дубае

— Для комфортной жизни в Дубае с учетом съема квартиры нужно зарабатывать где-то 25 тыс. дирхам (более 500 тыс. рублей). Я зарабатываю около 20 тыс., иногда чуть больше. Основные статьи расходов — аренда жилья и, как это ни странно, оплата мобильной связи и интернета, которые здесь стоят очень дорого. Если у тебя есть Emirates ID, ты счастливчик: можно подключить безлимитную сотовую связь примерно за 300 дирхам в месяц (около 6,5 тыс. рублей).

Развлечения в Дубае

— Развлечений в Дубае предостаточно. Но мне, если честно, не до них: все свое время я посвящаю работе и развитию профессиональных навыков. Если появляется свободная минутка, либо иду на конференцию, либо провожу время с женой. Мы можем сходить вдвоем на пляж, в ресторан или на концерт.

Русскоязычные в Дубае

— Учитывая, что 95% моих пациентов — русскоязычные, могу сказать, что в Дубае очень много экспатов из России и других стран бывшего СССР. Причем наших людей видно сразу: если идет роскошная женщина, скорее всего она «из наших». А если говорить серьезно, то наше комьюнити очень дружное: люди отзывчивые, всегда готовы помочь.

Очень много «кружков» по интересам. Есть так называемые материнские клубы, где собираются мамы с детьми. Я как-то выступал на таком «мамском» мероприятии, мне показалось, что это действительно теплое, дружелюбное пространство, где люди поддерживают друг друга.

Могу точно сказать, что и местные, и иностранцы относятся к русским с большим уважением. Я ни разу не слышал каких-то негативных комментариев в свой адрес или в адрес моей национальности. В Дубае общество очень толерантное: межнациональная рознь здесь строго запрещена, за это могут даже выслать из страны. И это, на мой взгляд, один из больших плюсов жизни в Дубае и вообще в Эмиратах.

Климат в Дубае

— Летом в Дубае очень жарко: температура может достигать 40, а то и 50 градусов. Под открытым солнцем находиться невозможно, поэтому если тебе нужно куда-то добраться, заказываешь такси. К счастью, такси в Дубае дешевое. Охладиться в бассейне или в море не получится — вода и там и там настолько теплая, что в ней еще жарче, чем просто на улице. Поэтому днем в жаркое время лучше вообще не выходить из дома.

Зимой ночью температура опускается до 15–17 градусов, это вполне комфортно, но по вечерам бывает прохладно. Центрального отопления нет, приходится включать кондиционер на обогрев или теплее одеваться дома. Часто бывает так, что в квартире температура ниже, чем на улице, и ты выходишь во двор погреться. Сейчас декабрь, и я работаю в теплой одежде, потому что в кабинете холодно. А вот весна и осень — идеальное время в Дубае: уже не так жарко днем и не так холодно вечером.

Плюсы и минусы жизни в Дубае

— Дубай — это, безусловно, город возможностей. Здесь я зарабатываю больше, чем зарабатывал бы в России, и перспектив для роста у меня здесь тоже значительно больше. Но есть и минусы. В первую очередь — климат. Во вторую — ритм жизни, который я для себя называю капитализмом в чистом виде. Он выматывает, и иногда очень тяжело оставаться на плаву. Конкуренция высокая, порой даже слишком высокая. А постоянная гонка за успехом очень сильно утомляет и опустошает.

Тоска по дому и планы на будущее

— Я скучаю по Москве. По тому уровню жизни, который у нас был. А он был действительно прекрасен, просто многие его недооценивают, пока не уедут из России. Даже в сверхтехнологичном Дубае понимаешь, что во многих аспектах Москва дает фору этому городу.

Я, конечно, рассматриваю переезд обратно в Россию, но после того, как поработаю здесь и закрою те задачи, ради которых приехал. Больше никуда ехать я не намерен: скучаю по родным и близким. Как говорится, где родился, там и пригодился.