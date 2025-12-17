Белоусов заявил о заступлении на боевое дежурство первого полка с ЗРС С-500

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом он заявил, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

По словам министра, из-за существующих угроз военной безопасности РФ создает современную и высокотехнологичную армию. Так, в воздушно-космических силах (ВКС РФ) впервые создана дивизия ПВО-ПРО.

Министр напомнил, что ЗРК С-500 «Прометей» способна поражать цели в ближнем космосе. Кроме того, министр обороны также заявил о росте поставок оружия и боеприпасов в российские войска.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее отметил, что основная отличительная особенность ЗРС С-500 «Прометей» — возможность уничтожения целей в ближнем космосе. По его словам, С-500 является средством нейтрализации военно-космических программ США по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, который Вашингтон планирует развернуть на околоземной орбите.

Ранее в США отметили преимущества российской системы С-500 «Прометей».