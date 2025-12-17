Путин заявил, что диалог с нынешними элитами Европы маловероятен

Президент России Владимир Путин выразил надежду на диалог с Европой, но заявил, что он маловероятен с действующими политическими элитами. Об этом он сказал в среду на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что Россия, как и прежде, готова к переговорам и мирному урегулированию всех накопившихся проблем. По его словам, такая готовность есть у администрации США, и диалог с Вашингтоном ведется. Однако в отношении Европы Путин высказал скептицизм.

«Надеюсь то же самое произойдет и с Европой — маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», — сказал Путин.

В ходе заседания президент также отметил, что Россия готова вести переговоры и решать проблемы мирным путем. Он подчеркнул, что на данный момент российская сторона ведет диалог с администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

