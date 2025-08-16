«Готовы с первого дня»: Лондон хочет отправить военных на Украину после заключения перемирия

Украинские и британские военнослужащие во время учений на военной базе вооруженных сил Великобритании, 2022 год

Британия готова отправить военных на Украину сразу после потенциального прекращения огня. По словам министра обороны страны Джона Хили, британские войска смогут приступить к миссии «с первого дня перемирия». Как заявил Хили, «коалиция желающих» уже разработала детальные планы по восстановлению украинской армии, обеспечению безопасности на суше, на море и в воздухе, а также по патрулированию неба и сопровождению судов. Ранее газета The Times сообщала, что члены коалиции не горят желанием отправлять своих военных на Украину.

Великобритания намерена направить своих военных на Украину уже в первую неделю теоретического перемирия, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники. По данным издания, после прекращения огня сотни военных инструкторов и инженеров готовы отправиться на украинскую территорию, чтобы помочь в укреплении ВСУ.

Глава Минобороны страны Джон Хили также заявлял, что британские военные будут готовы к развертыванию на Украине с первого дня установления перемирия.

«Они готовы отправиться и действовать с первого дня перемирия», — сказал Хили в преддверии саммита Россия — США на Аляске.

Британский министр также сообщил, что за последние месяцы военные планировщики стран так называемой «коалиции желающих» составили подробные планы действий на случай установления на Украине режима прекращения огня. Они включают в себя планы по восстановлению украинской армии, а также обеспечению безопасности «в небе и на море».

Смена планов

10 августа британская газета The Times сообщила, что Лондон отверг планы по развертыванию значительных сил на территории Украины в рамках «коалиции желающих».

«Британские военные руководители отказались от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины и, как сообщается, предлагают более «реалистичную миссию», предполагающую воздушную поддержку», — написало издание.

По данным The Times, коалиция намерена взять на себя задачи по логистике, поставкам вооружения и обучению для восстановления украинских сухопутных войск. Подготовка личного состава будет проходить на западе Украины.

Кроме того, планируется патрулирование воздушного пространства страны истребителями F-35 и Eurofighter Typhoon, а также обеспечение безопасного прохода судов в украинские порты и обратно.

Европейская коалиция

Так называемая «коалиция желающих» объединяет около 30 государств, преимущественно из Европы, оказывающих военную поддержку Украине. Это объединение было сформировано Великобританией и Францией, и они играют в нем лидирующую роль. С инициатива по созданию коалиции выступил в начале марта 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Коалиция была сформирована после февральской перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом — из-за опасений, что США могут прекратить поддержку Киева.

Среди ключевых позиций участников — требование, чтобы Россия в первую очередь согласилась на установление режима прекращение огня. Планируется, что контроль за соблюдением перемирия будет вестись в воздухе, на море и на суше. Центральным элементом системы гарантий безопасности для Украины предлагается сделать ввод миротворческого контингента.

Изначально предполагалось, что Лондон рассматривает возможность размещения войск объединения на территории Украины сроком до пяти лет. Однако уже в апреле газета The Telegraph сообщила, что из 30 стран только шесть государств подтвердили готовность направить военный контингент на Украину.

Позднее The Times подтвердила, что Лондон и Париж пересмотрели свои планы по отправке войск на Украину по итогам саммита коалиции в Лондоне. Тогда это мероприятие проигнорировал госсекретарь США Марко Рубио, и оно было понижено в уровне до встречи экспертов.

Москва, в свою очередь, выступает против размещения на украинской территории иностранных войск, однако выражает готовность вести переговоры о других вариантах обеспечения безопасности Киева.