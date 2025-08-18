ФСБ сорвала теракт на Крымском мосту. На него должна была въехать машина, начиненная 130 кг взрывчатки

ФСБ отчиталась о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать Крымский мост с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Машина Chevrolet Volt прибыла транзитом из Грузии через «Верхний Ларс» и должна была попасть в Краснодарский край на автовозе. В спецслужбе отметили, что водителя хотели использовать «втемную», превратив его в смертника. Силовики задержали всех причастных к доставке авто. Что известно о неудавшейся атаке — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная служба безопасности предотвратила попытку украинских спецслужб совершить новый взрыв на Крымском мосту с помощью заминированного автомобиля. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, машина Chevrolet Volt пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя-перевозчика.

«Впоследствии ее планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Республику Крым через Крымский мост и стать невольным террористом — смертником, которого киевский режим планировал использовать «в темную», — заявили в ФСБ.

Что сказали задержанные?

Силовики также опубликовали видео задержания всех причастных к доставке заминированного автомобиля в Россию, а также осмотр машины. На кадрах видно, как специалисты вскрывают багажник и аккумулятор автомобиля, в полость которого были залиты 130 кг синтетической финской взрывчатки в виде пены, к которой подсоединена индукционная катушка.

Кроме того, были опубликованы кадры допроса одного из подозреваемых — мужчина рассказал, что ожидал перегона автомобиля из Европы. Его куратор попросил прислать копии личных документов, в том числе паспорт, СНИЛС и водительские права. После этого исполнителю поручили съездить в Минеральные Воды, чтобы уточнить в таможне список бумаг для растаможки, и в Лермонтов для постановки машины на учет. После этого он должен был забрать Chevrolet Volt и перегнать его на полуостров через Крымский мост.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что попытка атаки была направлена на срыв мирного урегулирования конфликта на Украине.

«‎На фоне начавшегося переговорного процесса новая попытка Украины и ко. совершить теракт как провокацию, срывающую переговоры и поиск мирного разрешения», — написал дипломат в своем Telegram.

Тем временем движение на Крымском мосту затруднено: в очереди на него скопились более 2,1 тыс. машин. Время ожидания в очереди на ручной досмотр составляет до четырех часов.

Атаки на Крымский мост

Это уже вторая попытка спецслужб Украины за 2025 год использовать начиненные взрывчаткой машины для диверсий на Крымском мосту, заявили в ФСБ:

«02.04.2025 года на белорусско-польском участке государственной границы Союзного государства (брестская таможня) белорусскими силовиками задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки».

В ведомстве отметили, что в этом случае водитель также не был осведомлен об истинном назначении груза, и должен был стать «смертником» при движении по Крымскому мосту на территорию полуострова. Было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

С начала военной операции РФ в 2022 году Украина неоднократно предпринимала попытки атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров, дронов, крылатых ракет и заминированных автомобилей.

Самый крупный инцидент произошел в октябре 2022 года, когда на мосту взорвался грузовик: загорелись цистерны с топливом в железнодорожном составе, были повреждены два автомобильных пролета, погибли три человека.

В июле 2023 года, по данным Национального антитеррористического комитета, два надводных беспилотника атаковали сооружение, вызвав взрыв. Одна из веток автодороги оказалась повреждена, но опоры сохранили устойчивость. Жертвами стали супружеская пара, их дочь получила ранения.

3 июня ВСУ предприняли очередную попытку атаковать мост. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в акватории у берегов полуострова наблюдается «вражеская активность». Движение по мосту останавливали два раза. В тоже время СБУ заявила, что ее агенты заминировали опоры моста, а одно из взрывных устройств было подорвано утром «без каких-либо жертв среди гражданского населения».

В свою очередь военкор Александр Коц предположил, что СБУ попытались произвести подрыв опоры с помощью подводного беспилотного аппарата. Он обратил внимание, что взрыв произошел на некотором расстоянии от опоры, и она не обрушилась.