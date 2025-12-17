«У него характер алкоголика»: глава аппарата Белого дома раскрыла неожиданную черту Трампа

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair заявила, что Дональд Трамп, не употребляющий алкоголь, обладает «характером алкоголика». Она также дала резкие оценки ряду высокопоставленных членов команды президента, включая Джей Ди Вэнса и Илона Маска. После публикации Уайлс обвинила издание в искажении ее слов, вырванных из контекста интервью. Трамп заявил, что полностью доверяет Уайлс, а Вэнс выступил в ее защиту, подчеркнув лояльность и профессионализм главы аппарата.

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс раскрыла внутренние разногласия в администрации Трампа по вопросам от обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства до сокращения штата правительства. В интервью Vanity Fair первая женщина, занявшая пост главы аппарата администрации, описала президента США, не употребляющего алкоголь, как человека с «характером алкоголика» и склонностью к импульсивности.

«У него характер алкоголика», — сказала Уайлс о Трампе, объясняя, что воспитание в семье с отцом-алкоголиком подготовило ее к управлению «яркими личностями».

Трамп не пьет, но действует, по ее мнению, «считая, что нет ничего, чего бы он не мог сделать»: «Ничего, ноль, ничего».

«Какой-нибудь клинический психолог, который знает в миллион раз больше меня, поспорил бы со мной. Но у алкоголиков, когда они выпивают, личность проявляется в полной мере. А я немного разбираюсь в выдающихся личностях», — сказала Уайлс.

В интервью она также дала несколько резких оценок другим членам администрации президента. Например, Уайлс заявила, что вице-президент Джей Ди Вэнс «уже десять лет является сторонником теорий заговора». Предпринимателя Илона Маска она раскритиковала за упразднение Агентства США по международному развитию (USAID).

«Сфабрикованная клеветническая статья»

Уайлс назвала статью в Vanity Fair «неискренне сфабрикованной клеветнической статьей обо мне и лучшем президенте, сотрудниках Белого дома и членах кабинета министров в истории». Она заявила, что в статье опущен важный контекст, а саму ее выборочно цитируют с целью создания негативного образа.

«Значительная часть контекста была отброшена, и многое из того, что я и другие сказали о президенте и команде, не было включено в интервью», — написала Уайлс в соцсети X.

Трамп, который называет Уайлс «самой влиятельной женщиной в мире», заявил газете New York Post, что полностью доверяет главе аппарата.

Президент сказал, что Уайлс была права, описав его как человека с «алкогольным характером», объяснив, что у него «собственнический и склонный к зависимостям» характер.

Вэнс также выступил в защиту Уайлс, заявив, что восхищается ее последовательностью и искренностью как в присутствии президента, так и вне его.

«Я никогда не видел, чтобы она проявляла нелояльность президенту Соединенных Штатов, и это делает ее лучшим главой аппарата Белого дома, которого только мог пожелать президент», — сказал Вэнс, отметив, что они с Уайлс часто шутили о том, что он — сторонник теорий заговора: «Иногда я бываю сторонником теорий заговора, но верю только в те теории заговора, которые верны».

Что еще Уайлс сказала в интервью

Уайлс заявила, что предупреждала Трампа о недопустимости помилования наиболее жестоких участников нападения на Капитолийский холм 6 января 2021 года и настаивала, чтобы он отложил решение о введении масштабных торговых пошлин. Ей не удалось изменить его мнение в обоих случаях.

Глава аппарата сообщила, что объявление Трампом в начале этого года о введении пошлин на товары торговых партнеров США выявило глубокие разногласия внутри его команды.

Решение о введении пошлин, по ее словам, «оказалось более болезненным, чем я ожидала».

Уайлс рассказала, что была шокирована тем, как Маск расформировал USAID, назвав такой подход «не тем, как я бы поступила». Она заявила, что ни один здравомыслящий человек не мог бы считать его действия в отношении агентства по оказанию помощи эффективными.

Кроме того, Уайлс признала обеспокоенность по поводу того, как были проведены некоторые депортации иммигрантов, заявив, что этот процесс нуждается в более тщательном пересмотре и должен включать «двойную проверку» в случаях неопределенности.

Уайлс не высказала возражений против действий Трампа в отношении Венесуэлы, включая атаки на суда, предположительно перевозящие наркотики, отмечает Reuters. Она предположила, что истинная цель президента США — смена режима Николаса Мадуро.