В Уфе мужчина провалился под лед во время рыбалки

Спасатели Уфы помогли рыбаку, который не смог выбраться из озера самостоятельно. Об этом сообщает управление гражданской защиты по городу.

Инцидент произошел в районе Шакшинского моста. Мужчина пришел порыбачить на лед, но в какой-то момент стал уходить под воду. Он смог выбраться на льдину и сам позвонил спасателям.

«Мужчину благополучно доставили на берег и передали медикам для осмотра», – сообщается в публикации.

В организации напомнили, что не стоит выходить на лед в погоду, когда покров не стал достаточно плотным.

Подобный инцидент произошел в Воронежской области, на реке Усман. Мальчики решили прогуляться по льду, но не учли, что в этот момент он был слишком тонким.

В результате оба школьника ушли под воду. Прохожий услышал крики детей и попытался помочь им. В результате он смог спасти только одного, второй оказался на дне реки.

Ранее в Башкирии более 200 баранов ушли под лед на озере.