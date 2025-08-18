«Мешают переговорам»: Москва отвергла идею размещения войск НАТО на Украине

Захарова заявила, что Москва не пойдет на присутствие войск НАТО на Украине

Россия выступает против размещения войск НАТО на Украине, заявили в МИД РФ. Так в ведомстве оценили заявления «коалиции желающих» под руководством Великобритании о готовности направить в страну свой контингент после установления перемирия. В Москве призвали Лондон «не мешать» переговорному процессу и не «продлевать страдания украинского народа».

Москва не примет вариант урегулирования украинского конфликта, при котором на Украине разместят воинский контингент стран НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, несмотря на попытки РФ и США договориться об урегулировании кризиса, Великобритания продолжает делать заявления, которые направлены на подрыв договоренностей.

«Так, в совместном заявлении от 17 августа по итогам очередного онлайн-заседания «коалиция желающих» под председательством премьер-министра Великобритании К. Стармера и президента Франции Э. Макрона реанимировала заведомо нежизнеспособную идею о размещении на Украине западного военного контингента в случае достижения договоренности о прекращении огня . В свою очередь, 15 августа британский министр обороны Дж. Хили прямо заявил о готовности Альбиона снарядить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня, когда он вступит в силу», — сказано в комментарии Захаровой.

По словам дипломата, Великобритания не скрывала, что рассматривает Украину «исключительно в качестве геополитического инструмента, нацеленного против России». Захарова утверждает, что Лондон пытается демонстрировать лидерство в вопросе помощи ВСУ и настраивает украинскую власть на антироссийский курс, который «убийственен для народа Украины». По словам представителя МИД, Великобритания подталкивает партнеров по НАТО «к опасной грани, за которой недалеко и до нового глобального конфликта».

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении», — обозначила Захарова.

Дипломат отметила, что подобные заявления только подтверждают незаинтересованность Великобритании в урегулировании украинского кризиса.

«Своей политикой англичане попросту не оставляют Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путем, по привычке надменно и самоуверенно продлевают страдания украинского народа», — заключила Захарова, призвав Лондон «по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков» .

Войска «коалиции» и гарантии для Украины

15 августа глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявлял, что британские военные будут готовы к развертыванию на Украине с первого дня перемирия. По его словам, за последние месяцы военные планировщики стран так называемой «коалиции желающих» составили подробные планы действий на случай прекращения огня на Украине. В эти планы включены пункты о восстановлении украинской армии, а также обеспечение безопасности «в небе и на море».

17 августа «коалиция желающих» подтвердила готовность развернуть на Украине свои силы «после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства и восстановить ВСУ». Из сообщения следует, что подобный шаг — это часть гарантий безопасности США. При этом американский президент Дональд Трамп не подтверждал эту информацию.

Во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он обозначил, что Украина не сможет вступить в НАТО, однако стране действительно предоставят некие гарантии безопасности. Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту». При этом он не уточнил, на какие именно гарантии безопасности может рассчитывать Киев. Этот вопрос глава Белого дома переадресовал европейцам, которые якобы и должны будут обеспечить безопасность, но с участием США. Трамп отметил, что речь о невступлении Украины в НАТО шла задолго «задолго до президента [Владимира] Путина».

«Путин согласен на гарантии безопасности Украины. И это главный вопрос, который нужно обсудить за этим столом. Кто чем будет заниматься», — заявил Трамп.

Как ранее утверждал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, американская сторона может предоставить Украине гарантии на основе пятой статьи устава НАТО — она включает в себя принцип коллективной безопасности, когда при нападении на одну страну альянса другие члены обязаны оказать ей поддержку.