Автомобили создателя «Корчмы Тарас Бульба» могут забрать у нынешних владельцев

Финансовый управляющий создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана попросил арбитражный суд столицы истребовать у нынешних владельцев и передать в конкурсную массу Белойвана два ранее принадлежавших ему автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости

«Как пояснил финуправляющий Вадим Дамаев, речь идет о Porsche Cayenne Turbo 2006 года выпуска и Mercedes-Benz S500 2005 года выпуска. Дамаев просит обязать ответчиков передать ему ключи от машин, ПТС и СТС, а также на случай неисполнения судебного акта взыскать с них судебную неустойку в размере 3 тысяч рублей за каждый день неисполнения», — сообщает агентство.

Бизнесмен обвиняется в неуплате недоимок по налогам. В феврале 2020 года после возбуждения уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван не явился на допрос несмотря на неоднократные вызовы следователей. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы назначил бизнесмену по другому делу два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн рублей. Впоследствии приговор был смягчен, срок тюремного заключения сократили до трех месяцев.

Кроме того, товарный знак «Корчма Тарас Бульба», ранее принадлежавший основателю сети ресторанов Юрию Белойвану, выставили на продажу почти за 50 млн рублей.

