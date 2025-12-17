«Тайный Санта»: как играть и что подарить коллегам и друзьям

Что такое «Тайный Санта», суть и правила игры, что подарить, если почти не знаешь человека

Предновогодняя игра «Тайный Санта» набирает все большую популярность. В нее играют с коллегами, друзьями, знакомыми. Даже блогеры через соцсети устраивают обмен подарками среди своих подписчиков из разных городов. Традиция давно вышла за рамки офисных развлечений и стала частью предновогодней культуры. Что такое «Тайный Санта», откуда появилась эта игра, как в нее играть и почему каждый год она возвращает людям веру в маленькие чудеса – в материале «Газеты.Ru».

Что такое «Тайный Санта» и в чем секрет популярности игры

Игра «Тайный Санта» давно перестала быть просто офисным развлечением из западных фильмов. Сегодня это универсальный новогодний ритуал, который одинаково органично вписался в традиции крупных компаний, небольших коллективов, онлайн-сообществ и дружеских посиделок. Суть проста: участники анонимно обмениваются подарками, заранее не зная, от кого именно будет сюрприз. В этой простоте и кроется причина популярности игры.

Новогодние игры для компании: 23 идеи для незабываемого вечера В новогоднюю ночь игры способны превратиться не просто в развлечение, а в настоящий катализатор... 12 декабря 18:16

«Тайный Санта» — это не столько про подарок, сколько про эмоции. Он снимает напряжение вокруг обязательных поздравлений, убирает необходимость что-то дарить всем и сразу или же выбирать, кого из коллег поздравить, а кого — обделить подарком. Вместо этого поздравление с наступающим праздником превращается в игру с интригой и приятным ожиданием своего сюрприза. В условиях, когда декабрь перегружен дедлайнами, покупками и усталостью, формат анонимного подарка неожиданно возвращает ощущение праздника, которое многие теряют с возрастом.

close Anastasia MiPhoto/Shutterstock/FOTODOM

«Тайный Санта» хорошо прижился и на фоне «удаленки». Когда коллеги видятся редко, игра становится способом напомнить: по ту сторону экрана живые люди, а не аватары в мессенджерах.

Как появился «Тайный Санта»? История игры Истоки «Тайного Санты» обычно связывают с англоязычной традицией Secret Santa, которая сформировалась в США и Великобритании в первой половине XX века. Изначально это был способ сделать Рождество более доступным: в небольших сообществах люди обменивались символическими подарками, чтобы избежать лишних трат и неловких ситуаций.



Со временем игра перекочевала в школы, университеты и офисы. Особенно активно Secret Santa начали использовать компании как инструмент тимбилдинга: анонимный обмен подарками сглаживал иерархию и создавал общее событие, не привязанное к рабочим задачам.



В России «Тайный Санта» массово появился в 2000-х, сначала в международных компаниях, а затем и в локальных коллективах. Сегодня это устоявшееся выражение, которое не требует пояснений: почти каждый хотя бы раз участвовал в такой игре или слышал о ней от друзей.



Как играть в «Тайного Санту»: базовые правила

Несмотря на множество вариаций, у игры есть базовые правила, которые остаются неизменными.

Набор участников: это может быть отдел из десяти человек, компания друзей или сообщество из сотен участников, если речь идет об онлайн-формате.

Жеребьевка: проводится вручную, с помощью бумажек, или через специальные онлайн-сервисы. Каждый участник узнает имя человека, которому он будет дарить подарок, и при этом сам остается «тайным».

Определение бюджета подарка и сроков. Примерная стоимость презента и время его вручения почти всегда заранее оговариваются. Это важный момент: «Тайный Санта» работает только тогда, когда все находятся в равных условиях и понимают правила игры. Слишком высокий бюджет создает давление на участников, слишком размытые дедлайны убивают интригу. Оптимальный вариант — заранее установить комфортную для всех сумму и дату обмена подарками.

Формат вручения. Этот момент также заслуживает отдельного внимания. Именно здесь игра начинает обрастать деталями и сценариями, которые делают ее живой и запоминающейся. В офлайне это может быть общее собрание или вечеринка, когда подарки выкладываются под елкой, а получатели угадывают, от кого они пришли. Еще один вариант – внезапное «появление» подарка на рабочем месте получателя. В этом случае важно выгадать момент, чтобы незаметно оставить подарок. В онлайне возможны доставка курьером или по почте с сохранением анонимности.

close PushAnn/Shutterstock/FOTODOM

Что подарить на «Тайного Санту»

Выбор подарка — главная сложность для участников игры. Особенно это чувствуется в рабочих коллективах, где люди могут быть знакомы лишь поверхностно. Тогда на первый план выходит универсальность презента и его эмоциональное содержание, а не практическая ценность. В подобных случаях лучше всего работают нейтральные решения, отметила в беседе с «Газетой.Ru» специалист маркетплейса Flowwow Анастасия Раева.

Когда о получателе известно совсем немного, рекомендую выбирать нейтральные, но эмоционально теплые подарки. Они не требуют информации о личных предпочтениях и одинаково уместны как в рабочей, так и в неформальной обстановке. Анастасия Раева специалист маркетплейса Flowwow

Речь идет о предметах, которые создают настроение, а не решают конкретную задачу. Это может быть коробка имбирного печенья ручной работы, снежный шар, винтажный подсвечник или пряничный домик. Важную роль играет и визуальная составляющая: лаконичный дизайн и сезонные мотивы делают подарок уместным практически для любого получателя. Небольшая открытка с добрым пожеланием придаст презенту личный характер, несмотря на анонимность, подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Что чаще всего дарят на «Тайного Санту»

Предновогодний период формирует свои устойчивые тренды. По словам Анастасии Раевой, в это время чаще всего заказывают подарки, которые украшают пространство и создают ощущение праздника. Это связано с тем, что люди стремятся продлить новогоднее настроение за пределы одной ночи.

Идеи символических подарков на Новый год: оригинальные и недорогие варианты Подарки — один из главных атрибутов Нового года. Дарить их не менее приятно, чем получать, но... 06 декабря 19:40

Особой популярностью пользуются:

интерьерные композиции из хвои: букеты из пихты и илекса, венки и композиции из нобилиса, хлопка и сушеных апельсинов.



съедобные подарки: тематические бенто-торты, клубника в шоколаде, подарочные боксы со сладостями.

close Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Также среди распространенных подарков:

Ароматические свечи или диффузоры с приятным, ненавязчивым ароматом (лаванда, корица, хвоя).



Набор для чаепития: красивая кружка, вкусный чай/кофе, печенье.



Плед: приятная вещь, чтобы сделать вечера более уютными.

close Kittyfly/Shutterstock/FOTODOM

Термокружка или стакан-тамблер: для сохранения температуры напитка.



Книга: бестселлер, тематическое или красивое подарочное издание.

Новогодние разделы маркетплейсов с готовыми решениями позволяют быстро выбрать подарок в нужном бюджете, не тратя время на сомнения и сравнения.

Как сделать подарок продуманным, если бюджет ограничен

Одна из распространенных ошибок — воспринимать бюджет «Тайного Санты» как жесткое ограничение, из-за которого подарок автоматически становится формальным. На практике все наоборот: именно в рамках небольшого бюджета чаще всего рождаются самые удачные решения.

Анастасия Раева рекомендует обращать внимание на зимнюю тематику и подарки с «отложенным эффектом». Например, ароматическая свеча в форме символа наступающего года, декоративная мини-елка или луковица амариллиса, которая зацветет уже после праздников, создают ощущение заботы и внимания. Еще один удачный вариант — адвент-календарь с авторским шоколадом или чаем: он превращает подарок в маленький ритуал и продлевает удовольствие.

close Melinda Nagy/Shutterstock/FOTODOM

Важно и то, что «Тайный Санта» как раз не требует дорогих решений. Здесь ценится идея, настроение и аккуратность исполнения. Именно поэтому формат так хорошо прижился в самых разных компаниях.

Животное 2026 года — Огненная Лошадь. Чего от нее ждать и кому повезет в наступающем году? По китайскому календарю 2026 годом будет править Красная Огненная Лошадь. Считается, что... 10 июля 12:31

Почему «Тайный Санта» — больше, чем просто игра

Парадоксально, но анонимность в этой игре делает процесс более личным. Когда исчезает необходимость «соответствовать ожиданиям», люди позволяют себе быть внимательнее и искреннее. Кроме того, игра создает общее эмоциональное поле. За внешней простотой «Тайного Санты» скрывается важный социальный механизм. Он учит вниманию, снижает тревожность, помогает людям почувствовать себя частью сообщества и возвращает радость дарения без лишнего пафоса. Именно поэтому игра не теряет актуальности из года в год и каждый раз адаптируется под новые форматы — офлайн, онлайн, гибридные.

В конечном счете «Тайный Санта» — это не про идеальный подарок, а про желание сделать кому-то приятно. И, пожалуй, именно этого чаще всего не хватает в предновогодней суете.