Путин выразил уверенность, что все стоящие перед страной задачи будут решены

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все стоящие перед страной задачи будут решены. Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ.

«Я хочу вас поблагодарить за боевую работу 2025 года и выразить уверенность и надежду, и уверенность в том, что все стоящие перед страной задачи будут решены», — сказал президент.

Путин добавил, что проблемы в российской армии еще остаются, однако ВС РФ с началом СВО стали другими. Президент добавил, что начав боевые действия, РФ вернула себе полный суверенитет.

Президент также подчеркнул, что Российская сторона завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российская сторона перемалывает противника, в том числе элитные подразделения ВСУ, которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах.

