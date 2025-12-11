На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Валаамской улице в Москве оборудуют два пешеходных перехода

Василий Десятков: Валаамская улица будет продлена до улицы Академика Королева
Пресс-служба ДСТиИИ

Через строящийся участок Валаамской улицы оборудуют два новых надземных пешеходных перехода, рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Валаамская улица будет продлена до улицы Академика Королева. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих переходах. Все работы планируется завершить в 2026 году», — сказал он.

Десятков отметил, что новые пешеходные переходу свяжут районы Бутырский и Марфино, а для удобства маломобильных граждан переходы оборудуют лифтами.

Всего в рамках продления Валаамской улицы построят семь километров дорог, чтобы улучшить транспортную доступность районов Тимирязевский, Бутырский и Марфино.

