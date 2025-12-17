Вот и Долину обездолили

Итак, Лариса Долина проиграла. Верховный суд признал собственницей спорной квартиры в Хамовниках Полину Лурье. Нет, сериал, который мы все, затаив дыхание, смотрели весь 2025 год, не закончился. Надо еще утрясти детали. Но интересно другое. Общественная реакция. Как космически стремительно народ отвернулся от любимой артистки.

Ведь что творилось! За прямой трансляцией из зала суда следили как за установлением контакта с внеземными цивилизациями. Комментировали каждое слово сторон. И зрители, точно их слышит судья, давали свои показания. Не в пользу певицы. Наоборот, ее просто закопали. Без права реабилитации. Люди вспомнили все прегрешения артистки. Например, как сто лет назад она сама признавалась, что ее машину не имеют права останавливать гаишники и она спокойно может нарушать правила. Еще люди, точно у каждого родственники в налоговой, перечислили все активы артистки, дескать, строит из себя бедную овечку, а у самой дворцы, дачи, яхты.

А с каким остервенением народ подсказывал суду, что же делать? Лишить Долину квартиры? Само собой. И заставить компенсировать Лурье моральный ущерб. Да что Лурье! Всем россиянам. Они в певицу верили, любили ее, ходили к ней на концерты, а она, она... Отобрать все награды. Вырезать из всех выступлений. Заставить прилюдно каяться. Многие новостные каналы проводили во время суда опросы, за кого, мол, народ. Долину поддерживали жалкие 2-3% голосовавших. И в комментариях, конечно, сразу объяснили, что и тот ничтожный процент — это исключительно старушки-скамщицы.

И вот наконец суд вынес решение. По всему интернету разнеслось настоящее ликование. Новыми мемами с «обездоленной Долиной» пользователи обмениваются как новогодними открытками. Или, нет, как пасхальными. Благая весть! Откуда столько злорадства? А я скажу.

На самом деле звездам на Олимпе можно почти все. Поклонники готовы простить очень и очень многое. Заносчивость, грубость, распутство, глупость, эксцентричные выходки. Что угодно, пока это не выходит за пределы Олимпа, пока это внутренние звездные войны. Но стоит только небожителям спуститься на грешную землю — держись! Внизу свои правила, и если им не следуешь — растопчут. А певица не только наплевала на правила, она их изменила. Конечно, не простили.

Хотя, надо сказать, люди до последнего ждали, что артистка опомнится. Через злобу, через проклятия, но все же ждали. Какого-то заявления, признания. Анонсировали участие Долиной в передаче «Пусть говорят». Певица, видимо, решила, что это и есть следующая судебная инстанция. Зритель воодушевился: неужели что-то будет. Но какое разочарование!

Ни извинений, ни правды. Сидит звезда, чуть не плачет, рассказывает, что у нее денег нет. Минуту назад говорила, что из-за мошенников и чуть дачи не лишилась, но все-таки не лишилась, пять минут назад хвасталась, что концерты по-прежнему проходят при полных залах, но денег нет. Ни дать, ни взять старушка с пенсией в 24 тысячи, которая единственную хрущевку потеряла. Денег нет, но она обещает вернуть. Вот ровно те же 112 миллионов. Которые за полтора года уже прилично потеряли в своей стоимости. Без компенсации морального ущерба, без учета заплаченных Лурье комиссий и налогов. И после всего не явилась в суд. Потрясающая незамутненность!

Понятно, что таким поведением Лариса Долина обозлила народ еще больше. В очередной раз дала понять, что «ее нельзя останавливать». Кому такое понравится?

А ведь поначалу певицу жалели. Хотя понимали люди и полтора года назад, что она потеряла из-за мошенников не последние деньги, понимали, что сглупила, и все же сочувствовали. Но чем больше открывалось подробностей, тем сочувствовать становилось все труднее.

Почему Долина не пыталась сразу решить дело миром с непричастной к афере покупательницей квартиры? Ведь артистка и разговаривать с ней не хотела, перестала отвечать на звонки. Почему, сплоховав сама, стала обвинять Лурье в неосмотрительности? Ведь адвокат певицы строил защиту на доводах, что покупательница не могла не заподозрить неладное, но, точно хищница, решила воспользоваться случаем и получить на дармовщинку роскошную квартиру. Почему певица, продолжая настаивать, что она всего лишь потерпевшая, не пожалела других жертв преступной схемы, несчастных дропперов: молодую мать из Казани, обычного таксиста из Орска и других таких же горемык? Им-то присудили выплатить артистке несколько миллионов. Причем с учетом процентов за незаконное обогащение! Все эти каверзные вопросы люди задают в комментариях. Они проводят собственные расследования и выносят вердикт: сама виновата, поплатилась за глупость, вранье и двойные стандарты. А потом еще и этот рояль в кустах объявился, который якобы единственный певица намеревалась забрать из квартиры. Значит, все-таки осознавала, что продает жилье по-настоящему. Значит, сомнений больше нет. Выкручивалась, выкручивалась, да не выкрутилась.

Еще народ, конечно, очень волнует, будут ли теперь пересматриваться другие дела, начнут ли возвращать квартиры честным ипотечникам, многодетным семьям, которым не повезло купить квартиры у бабушек, тоже обработанных жуликами. Надежд, если честно, мало. Прецедентное право в России не работает. А поднять такую же шумиху вокруг каждого подобного процесса нет никакой возможности. И это тоже злит обывателя. И от этого он еще яростнее оттаптывается на певице.

Вообще досадно, что это все с нами случилось. И тем досаднее, чем явственнее понимаешь: такого могло не быть вовсе. Но вот на каком-то этапе случился сбой и запустилась цепочка событий, перевернувшая все с ног на голову. И на самом деле всех жалко. И певицу, которая, кажется, действительно не ведала, что творит, которая так и не поняла, чем отвернула от себя поклонников. И еще больше жалко людей, которых захлестнули чувства, людей, которые теперь боятся столкнуться в своей обычной жизни с такой вот Долиной, уверенной в своей непогрешимости и не способной увидеть ущерб другого.

Что ж, это всем нам урок.

Впрочем, он еще не закончился. Верховный суд признал сделку по продаже квартиры певицы действительной, но впереди еще рассмотрение иска Лурье о выселении Долиной и ее семьи. И ведь не исключено, что нас опять удивят, если не сказать оглушат, ошарашат. Не расходимся.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.