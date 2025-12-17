Путин: число дезертиров в рядах ВСУ растет, они исчисляются сотнями тысяч

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается рост дезертиров. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин, передает сайт Кремля.

«Число дезертиров в рядах ВСУ растет, оно исчисляется сотнями тысяч», — заявил он.

До этого корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежали 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тысяч.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 до 18 тысяч дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

