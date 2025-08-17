Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским быстро. Трехсторонний саммит может состояться уже на следующей неделе

Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, Анкоридж, штат Аляска, 15 августа 2025 года

Дональд Трамп хочет организовать трехсторонний саммит с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Встреча, если состоится, может пройти 22 августа и станет для президентов России и Украины первой с начала боевых действий. Пока же Зеленский собирается в Вашингтон, где в понедельник проведет встречу с Трампом и, возможно, некоторыми европейскими лидерами.

Президент США Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с президентами России и Украины «быстро» — на следующей неделе в пятницу, 22 августа. Об этом он сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора, который прошел после саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщают Axios и CNN со ссылкой на источники.

Трамп приступит к работе по организации встречи, если переговоры с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в понедельник пройдут успешно.

Трамп предложил провести переговоры с участием Путина и Зеленского как продолжение дипломатических шагов после саммита на Аляске. В Белом доме рассчитывают, что такой формат станет первым шагом к прямому диалогу сторон при посредничестве США. Трамп считает, что такие переговоры «могут спасти миллионы жизней», но их успех зависит от готовности сторон к компромиссу.

Условия Москвы

По информации Axios, Путин изложил на встрече с Трампом условия для прекращения конфликта на Украине.

Среди них — полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей. В качестве уступки, российский президент якобы выразил готовность остановить наступление в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, по сведениям источников, Путин потребовал признания Соединенными Штатами суверенитета Москвы над территориями, которые Россия рассчитывает закрепить за собой в рамках будущего соглашения.

Также, по словам собеседников Axios, Путин сообщил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Он якобы упомянул Китай в качестве одного из вероятных гарантов. Это, предполагает Axios, может означать возражение против присутствия на Украине войск НАТО. Кроме того, по данным СМИ, Москва продолжает настаивать, что «устранение первопричин конфликта» должно включать ограничения на военные альянсы Киева и нейтральный статус Украины.

Позиция Киева

Киев отвергает требования Москвы о территориальных уступках. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не согласится передавать свои земли под контроль России.

«Ответ на территориальный вопрос Украины уже дан в нашей Конституции. Украинцы не подарят свою землю оккупантам», — заявил Зеленский.

По словам источников, Киев позитивно воспринял заявление Трампа о поддержке идеи международных гарантий безопасности, хотя речь не идет о прямой миссии НАТО. Эта тема, возможно, будет обсуждаться детально во время визита Зеленского в Белый дом 18 августа.

Реакция сторон

Официального подтверждения со стороны Кремля относительно участия Путина в трехсторонней встрече пока не поступало.

«Что касается варианта трехсторонней встречи, который почему-то обсуждался в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем во время встречи в Кремле, — говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков до саммита Трамп–Путин. — Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона вообще оставила этот вариант без комментариев».

Европейские союзники приветствовали инициативу Трампа, но подчеркнули, что любая договоренность должна учитывать интересы безопасности Украины и Европы.

«Территориальные уступки под давлением силы неприемлемы», — говорится в совместном заявлении лидеров Евросоюза.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, «любая будущая архитектура безопасности должна строиться с участием Украины и ее европейских партнеров».

Зеленский в свою очередь подтвердил, что Украина готова к переговорам ради мира, однако не откажется от принципа территориальной целостности. Он отметил, что Киев «приложит максимум усилий для достижения мира», но условия должны быть справедливыми.