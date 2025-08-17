«Эпический успех»: в США заявили о готовности России к уступкам по пяти регионам

Территориальный вопрос
Россия согласилась пойти на уступки по пяти украинских регионам, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN. Он не стал раскрывать, о каких конкретно субъектах идет речь.
«Уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком», — объяснил он.
Украинское издание «Страна.ua» допустило, что Уиткофф мог вести речь о согласии Москвы вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также не претендовать на всю территорию Херсонской и Запорожской областей. В Москве эту информацию не подтверждали.
Спецпосланник американского президента подчеркнул, что обмен территориями — это основной вопрос, который глава Белого дома Дональд Трамп намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 августа.
«Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и все завершится мирной сделкой очень скоро», — добавил Уиткофф.
Тем временем Трамп в социальной сети Truth Social перепостил публикацию, в которой говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе, чем дольше продолжается война, тем больше земли они будут терять».
По информации британской газеты Financial Times, Зеленский будет открыт для обсуждения территориального вопроса с Трампом в Вашингтоне, а также на возможной трехсторонней встрече с участием российского лидера Владимира Путина.
«Мощные гарантии»
Соединенным Штатам и России также удалось достичь договоренностей по «мощным гарантиям безопасности» для Украины, рассказал Уиткофф. Теперь «решение остается за Киевом».
«Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить статью 5 [Устава НАТО] (подразумевается принцип коллективной безопасности, когда при нападении на одну страну НАТО другие члены альянса обязаны оказать ей поддержку), например, защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это», — сказал он.
Политик уточнил, что речь не идет о вступлении Киева в альянс или о привлечении НАТО к защите Украины, поскольку Москва воспринимает это как «красный флаг».
Позже Зеленский в своем Telegram-канале назвал готовность США принять участие в гарантиях безопасности Украины «историческим решением».
«Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы», — написал украинский лидер.
По словам Уиткоффа, Москва согласилась на «законодательное закрепление» обещания «не захватывать» всю территорию Украины и «не преследовать какие-то другие европейские страны и нарушать их суверенитет».
Также он обратил внимание на то, что сейчас фактически нет необходимости в прекращении огня на Украине, поскольку уже обсуждается договоренность о мире.
Прогресс и санкции
Россия и США на саммите в Анкоридже 15 августа добились «эпического» успеха, поскольку результаты встречи превзошли все ожидания, подчеркнул Уиткофф в беседе с Fox News. По его словам, с этим согласна и Европа.
«Нет ни одного человека в команде европейцев, который не признал бы, что мы добились существенного прогресса на этой встрече. Мы, безусловно, добились прогресса. Мы продвинулись по всем вопросам, которые необходимо будет обсудить и согласовать в случае введения прекращения огня», — сказал он.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC News подчеркнул, что лидеры РФ и США не заключили «сделку» во время переговоров на Аляске, так как в них не участвовали представители Украины. «Вы не достигнете прекращения огня или мирного соглашения на встрече, на которой представлена только одна сторона», — пояснил он.
Глава Госдепа также отметил, что «решение по территориям должна принимать украинская сторона». При этом он выразил уверенность, что для достижения соглашения каждая из сторон должна «чем-то пожертвовать».
«Единственный способ заключить сделку — это когда каждая сторона что-то получает и чем-то жертвует. Это очень трудно», — отметил госсекретарь.
Если же усилия по достижению соглашения об урегулировании кризиса на Украине не принесут результата, Россия может столкнуться с «дополнительными последствиями», отметил госсекретарь. По его словам, Вашингтон «пытается этого избежать». Как пояснил Рубио в беседе с NBC, если против России ввести новые санкции, то возможности Вашингтона «усадить» Москву и Киев за стол переговоров «резко сокращаются».
«Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет», — резюмировал американский госсекретарь.