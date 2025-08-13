В США объяснили провалы ВСУ «советской системой» командования. Но это не так

Газета WSJ заявила о переходе ВСУ «на советскую модель командования». По данным издания, «жесткий, централизованный подход к ведению боевых действий» и «глупые приказы» руководства вызывают недовольство украинских военнослужащих и приводят к провалам на поле боя. Как ситуация обстоит на самом деле и в чем причина кризиса доверия между «верхами» и «низами» украинской армии — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Вооруженных силах Украины растут разногласия между рядовым составом и высшим руководством, пишет американская газета The Wall Street Journal. По мнению издания, некогда боеспособная украинская армия «перешла на советскую систему» принятия решений и доведения боевых задач до войск. В этом месте сразу хочется довести до сведения WSJ, что именно эта система позволила Красной Армии (Советской она стала с 1946 года) разгромить сильнейшую континентальную армию Европы — германский Вермахт.

Как пишет американская газета, в первый год спецоперации ВСУ «неоднократно превосходили в маневренности неповоротливую российскую армию», полагаясь на импровизацию и оценку обстановки бойцов и командиров на поле боя.

Только издание при этом забывает добавить, что на первом этапе СВО Вооруженные силы РФ, входя на территорию Украины восемью колоннами, рассчитывали на повторение освободительного похода по образцу 1939 года и к боевым действиям по всем правилам боевых уставов перешли не сразу. А чтобы вести огонь из гранатометов по растянувшимся на многие десятки километров войсковым колоннам, особого военного искусства не требуется.

Как отмечает WSJ, по прошествии трех лет боевых действий ВСУ вернулись к более жесткому, направленному сверху вниз режиму ведения боевых действий, который уходит корнями в советскую эпоху, вызывая растущее недовольство личного состава по поводу ненужных жертв и одновременно подрывая моральный дух гражданского населения и набор в армию.

Более того, издание делает вывод, что без кардинальных изменений привычки советского образца могут подорвать способность Украины поддерживать свою оборону против России, которая «не проявляет никаких признаков ослабления в своем стремлении продолжать боевые действия».

Украинские бойцы и командиры, сообщает издание, жалуются на культуру централизованного командования, которая часто подавляет инициативу и приводит к потере человеческих жизней.

Генералы ВСУ отдают приказы о повторных фронтальных атаках, которые имеют мало шансов на успех, и отказывают осажденным подразделениям в проведении тактических отступлений и спасении своих людей. Потери накапливаются, причем в боях и операциях, не имеющих большого стратегического значения.

В общем, делается вывод, что «советская эпоха» и «привычки советского образца» однозначно плохи и ведут украинскую армию только к поражениям и разгромам. В качестве доказательства своих тезисов WSJ приводит, в частности, такой пример: один из командиров батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ публично выразил свое недовольство и осудил армейское руководство. Критикуя «глупые» приказы и неоправданные в этом случае потери, комбат говорил о распространенном в ВСУ страхе перед генералами, которые «способны только на выговоры, расследования и наложение взысканий».

Этот комбат был вынужден высказаться после того, как старшие командиры ВСУ неоднократно приказывали его батальону начать наступление, которое было нереалистичным с учетом ограниченных возможностей подразделения.

Последней каплей, по словам этого командира, стал приказ вышестоящего командования его бойцам вернуться в Курскую область, которую украинские войска частично захватили год назад, но в конечном итоге были вынуждены отступить с большими потерями.

Направление атаки было предсказуемым, и, по словам комбата, российская сторона была к этому готовы. В результате погибло много бойцов ВСУ, в том числе хорошо обученное пополнение. Что любопытно, после подобных публичных высказываний вышестоящее руководство ВСУ объявило этому комбату только выговор за недисциплинированность.

При этом в хорошо организованной и дисциплинированной армии этого комбата за публичное обсуждение приказов командования и невыполнение боевой задачи немедленно отстранили бы от должности, лишили воинского звания и отправили бы в одно из штрафных подразделений смывать вину кровью.

А с правомерностью или неправомерностью приказов руководства разбирались бы группы проверки и комиссии вышестоящих штабов для последующего доклада соответствующим командующим. И не комбатам судить, правильные им приказы отдают или неправильные. С подобного начинаются развал и разложение любой военной организации.

Или же один из майоров ВСУ заявил WSJ, что в высших эшелонах нужны срочные перемены. Он не уточнил, в каких именно. К этому следует добавить, что генералы ВСУ, «способные только на выговоры, расследования и взыскания», являются на деле подчиненным звеном.

А руководит вооруженной борьбой в любом государстве политическое руководство страны — верховный главнокомандующий, он же президент страны. Именно его оперативные директивы и боевые приказы обязательны для выполнения высшим офицерским составом ВСУ. Так что, когда майор требует перемен в «высших эшелонах», целесообразно уточнить, в каких именно. И опять-таки — публичные рассуждения майоров по этому поводу, да еще и в СМИ иностранного государства — признаки разложения военной организации государства.

К слову говоря, генеральный штаб ВСУ, признавая наличие некоторых проблем в армии, как пишет WSJ, в настоящее время занимается «улучшением» ситуации, включая пересмотр обучения и переход к командному подходу в американском стиле, который делегирует больше полномочий для принятия решений в низовом звене.

Хотелось бы уточнить, в каких вооруженных конфликтах последнего времени «американский стиль» проявил себя в полной мере, привел Пентагон к блистательным победам, да и вообще — когда Вооруженные силы США сражались с противником, обладающим примерно равными с ними боевыми и оперативными возможностями?

По данным газеты, старшие командиры ВСУ неоднократно отказывались санкционировать своевременный отход, оставляя личный состав под угрозой окружения и последующей ликвидации. И вновь издание приводит в пример очередного комбата, который в нарушение приказа старшего командира самовольно отвел свой батальон на новые позиции. Генеральный штаб ВСУ в свою очередь заявил, что инициатива на поле боя поощряется до тех пор, пока она не нарушает приказы и не приводит к самовольному оставлению оборонительных рубежей. И с этим нельзя не согласиться.

В заключение, как интегральный показатель бед украинской армии, WSJ приводит достаточно спорный пример — битву за Бахмут (Артемовск). Тогда военно-политическим руководством Украины было принято, по мнению авторов статьи, противоречивое решение оборонять этот город.

В результате многие опытные бригады ВСУ понесли невосполнимые потери, и украинским войскам пришлось уйти из разрушенного города, что они, наконец, и сделали в мае 2023 года. Это сражение остается «самым смертоносным» за все время ведения боевых действий.

Во всем виновен, по мнению WSJ, генерал Александр Сырский, в то время возглавлявший Сухопутные войска ВСУ. Именно он руководил этим жестоким сражением на истощение, за что получил от рядовых бойцов прозвище «Мясник».

Однако не Сырский принимал решение отстаивать Бахмут, и валить все на него было бы неверным. Оборона города осуществлялась на основании оперативных директив верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского. А что было бы в этой ситуации правильным — отходить без боев до Львова включительно? Такого позволить себе военно-политическое руководство Украины явно не могло, и так бои не ведутся в принципе.

Как пишет WSJ, 60-летний генерал Александр Сырский, который стал главнокомандующим ВСУ в 2024 году, остается крайне непопулярным среди украинских солдат. Многие, полагает издание, видят в нем воплощение «советского синдрома»: кадрового офицера, прошедшего подготовку в Москве, который управляет подразделениями на местах, задерживая отступления или отдавая приказы о наступлении.

Так вот оно в чем дело! Мало того, что Сырский-то русский и закончил Московское высшее общевойсковое командное училище, так еще и в штабах ВСУ по-прежнему много офицеров, которые прошли военную подготовку в советском стиле за много лет до СВО. В этом, как полагает газета, и кроется корень всех украинских бед. Только надо добавить, что тот же Сырский — подчиненный Зеленского и выполняет сугубо его указания и распоряжения.

А предположим, украинские офицеры прошли бы подготовку во Франции, или Нидерландах, или в Дании? Чему бы их научили в этих давно не воевавших странах? Демократическому стилю управления войсками в отличие от авторитарного советского?

К тому же и генеральный штаб украинской армии порой делает такие заявления, что хоть всех святых выноси. К примеру, следующее: сохранение жизни и здоровья солдат является ключевым приоритетом для военного руководства ВСУ. Совершенно умопомрачительная фраза для основного органа оперативного управления войсками. Со времен Троянской войны во всех армиях всего мира во главу угла ставилось безусловное выполнение боевых и оперативных задач.

Оставаясь на позициях реализма, следует заметить: дело в Вооруженных силах Украины далеко не в «советском стиле руководства войсками». А то ведь получается очевидная нелепица — украинская армия из-за этого терпит неудачу за неудачей, а российская, пользуясь автократическими методами руководства, постоянно одерживает успехи. Объяснить этот факт в WSJ, разумеется, не смогли.

Дело в ВСУ в другом: там действительно наблюдаются признаки внутреннего кризиса и растущего недоверия между «верхами» и «низами». Во многом упадок морально-психологического состояния личного состава ВСУ связан с отсутствием успехов на полях сражений, непрекращающимися отступлениями, большими безвозвратными потерями. И для многих бойцов украинской армии стали в принципе непонятны военно-политические цели ведущихся боевых действий . А советские приемы применяются сейчас в руководстве войсками или сугубо западные — это не имеет никакого значения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).