«Предчувствие гражданской войны»: экс-главком ВСУ Залужный рассказал о рисках послевоенного времени

Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что после окончания боевых действий в стране может наступить полоса нестабильности, чреватая серьезными рисками вплоть до начала гражданской войны. Он напомнил, что в украинские города с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые столкнутся с отсутствием работы, жилья и возможности самореализации, что может толкнуть их на путь криминальной деятельности и «конфликта с обществом».

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил об угрозах для общества и государства, которые могут возникнуть после возвращения с фронта украинских военнослужащих. Высказывание на эту тему было сделано на форуме «Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины», фрагмент его выступления публикуют «Новини.LIVE».

Залужный напомнил, что после окончания конфликта домой вернутся около одного миллиона военнослужащих, что станет серьезным вызовом для общества, ветеранов и Украины в целом. По мнению экс-главкома, военных внутри страны «уже назначили врагами». Это приведет к усилению негативных тенденций после того, как демобилизованные столкнутся с резким сокращением доходов, отсутствием работы, жилья и возможности самореализации. В таких условиях, по его мнению, имеющие боевой опыт люди становятся уязвимыми для провокаций и могут пойти на нарушение закона из-за соблазна получить «легкие деньги».

«Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это минимум <...>. Это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — сказал посол.

В своих выводах Залужный, по его словам, опирался на опыт выхода общества из других крупных военных конфликтов — например, закончившейся в 1989 году Афганской войны, после которой настали «лихие 90-е».

Без «полной победы»

В конце ноября Залужный заявлял, что Украина может заключить с Россией мирное соглашение, даже если не добьется желаемой ею «полной победы» — и это пойдет на пользу стране, так как откроет путь к дальнейшему развитию. Он отметил, что исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения конфликта не следует, поскольку «именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения».

«Мир даже в ожидании следующей войны дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан. Долгосрочный мир позволит Украине дальше развиваться и укрепляться как государству», — написал экс-главком в колонке для издания Liga.net.

По мнению Залужного, за редким исключением войны завершаются не победой одной стороны и капитуляцией другой: чаще речь идет о взаимном поражении, либо каждая из сторон заявляет, что победила именно она. Критерии поражения для Украины, по мнению экс-главкома, таковы: «полная оккупация страны вследствие ее распада». А все остальное — «просто продолжение войны».

Залужный признал, что возможные условия мирного соглашения «не становятся лучше для Украины». При этом в настоящее время, по его мнению, для заключения долгосрочного мира с украинской стороны отсутствуют предпосылки, так как Киев будет воспринимать его вероятные условия как недопустимые.

Среди украинских политиков Валерий Залужный по-прежнему остается значимым игроком.

Как писала британская газета The Times, он является единственным человеком, способным заменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала с членами его ближайшего окружения.

В своих выводах The Times опиралась на данные опроса, проведенного социологической компанией Socis. Они показали, что в потенциальных будущих выборах Валерий Залужный может победить нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

«Его популярность в основном обусловлена его статусом героя войны, который возглавил оборону страны на начальном этапе», — говорится в публикации.

При этом источники в окружении Залужного сообщили изданию, что, несмотря на популярность, нынешний посол Украины в Великобритании вряд ли будет претендовать на должность главы государства.