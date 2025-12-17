«Подвешивать просто некуда». Как ВСУ будут использовать ракеты Sidewinder?

Германия поставит Украине большое количество управляемых ракет Sidewinder класса «воздух-воздух». Такое обещание дал глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Что это за ракеты и как ВСУ смогут их использовать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Глава минобороны Германии Борис Писториус объявил о поставках Украине управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. В 2026 году предполагается начать передачу ВСУ ракет этого типа из запасов бундесвера.

Глава военного ведомства ФРГ также напомнил, что ранее Берлин передал Киеву две зенитные ракетные системы Patriot и девятый ЗРК IRIS-T.

Что за ракеты?

Для начала разберемся, что собой представляет ракета класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder.

Это управляемая ракета маневренного воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения производства США, которое стартовало в далеком 1955 году.

Модификаций этого изделия за долгие годы серийного производства очень много. Вот только некоторые из них (а всего вариантов ракет AIM-9 более 20): AIM-9B — первая серийная версия с инфракрасной ГСН; AIM-9D — улучшенная версия с более чувствительной ГСН и увеличенной дальностью стрельбы; AIM-9L — первая всеракурсная версия, способная поражать цели, приближающиеся с любого направления; AIM-9M — версия с улучшенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы;

AIM-9X – современная модификация ракеты, использует для охлаждения двигатель Стирлинга. Улучшена помехоустойчивость к тепловым ловушкам. Усовершенствована маневренность благодаря управлению вектором тяги, реализована интеграция с нашлемным дисплеем JHMCS.

close David Monniaux/Wikimedia Commons

Борис Писториус умолчал, какая именно модификация AIM-9 будет передаваться ВСУ . Но можно не сомневаться, что речь идет далеко не о варианте AIM-9X, тем более ракеты передаются со складов бундесвера.

Для чего ВСУ эти ракеты?

Напомним, ракета AIM-9 Sidewinder – изделие класса «воздух-воздух». Однако боевой состав Воздушных сил Украины откровенно мал.

«Большое количество» ракет (по словам Писториуса) элементарно подвешивать просто некуда. Просто нет такого количества подкрыльевых пилонов. Помимо этого, украинские истребители не ведут маневренных воздушных боев с российскими боевыми машинами. Су-30 и Су-35 поражают украинские истребители на значительных расстояниях.

К примеру, ракета Р-37М (также известна под названием РВВ-БД – «ракета «воздух-воздух» большой дальности»), которой оснащаются российские многофункциональные истребители, обладает дальностью стрельбы порядка 200 км.

То есть использование ракет AIM-9 Sidewinder в ходе боевых действий на Украине изначально не рассматривается как существенное усиление возможностей истребителей Воздушных сил Украины. Скорее всего, германские ракеты пойдут на оснащение зенитных ракетных войск ВСУ и будут применяться для поражения крылатых ракет типа «Калибр» и беспилотных летательных аппаратов. В частности, Sidewinder могут использоваться в зенитных ракетных комплексах типа NASAMS.

close kongsberg.com

NASAMS представляет собой передвижной ЗРК. Совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В боевом составе зенитно-ракетных войск Украины насчитывается не менее десяти комплексов подобного типа.

Вполне возможно, что ВСУ будут переданы устаревшие зенитные ракетные комплексы MIM-72 Chaparral (в США сняты с вооружения в 1998 году). Эта система и создавалась на основе управляемой ракеты AIM-9 Sidewinder. Хотя подобный ЗРК далеко не новый, но как средство борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами он вполне пригоден.

Таким образом, ограниченное количество ракет AIM-9 Sidewinder, передаваемых ФРГ, может быть использовано боевой авиацией ВСУ, но основная масса пойдет на усиление возможностей сил противовоздушной обороны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).