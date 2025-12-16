На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пятерочка» и VK выпустят эксклюзивную линейку лимонадов

VK Лимонад в яркой цветной упаковке со стикерами поступит в «Пятерочки»
true
true
true
close
Shutterstock

«Пятерочка» и VK запустили совместную линейку напитков под брендом VK Лимонад. Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

Отмечается, что первая позиция со вкусом «Тропилайм» уже поступила в продажу в магазинах Москвы и Московской области, а с 20 декабря станет доступна в «Пятерочках» по всей стране.

В компании уточнили, что напиток позиционируется в среднем ценовом сегменте. Его упаковка выполнена в яркой цветовой палитре с использованием фирменных стикеров социальной сети. В 2026 году линейка будет расширена за счет новых вкусов.

«Мы всегда открыты для новых идей и сотрудничества, которые привнесут новый опыт для наших покупателей. Миллионы молодых людей по всей стране ежедневно используют продукты и сервисы VK — крупнейшие соцсети, музыкальный, игровой и видеосервисы», — отмечает коммерческий директор торговой сети «Пятерочка» Денис Вечканов.

По его мнению, новая коллаборация с VK стала еще одним шагом в направлении работы с молодежью.

«Мы рады, что новинка выходит в преддверии всеми любимого праздника, и надеюсь, что яркий вкус дополнит новогоднее настроение», — добавил он.

По словам вице-президента VK по B2B-коммерции и операционному управлению Элины Исагуловой, проект выходит за рамки обычного сотрудничества.

«VK Fest, фирменные магазины VK Store и коллаборации с партнерами наглядно демонстрируют, что наш бренд очень востребован и в офлайн-формате. VK Лимонад – это не просто еще одна коллаборация, это масштабный федеральный проект, который переводит эмоции от виртуального общения и контента в реальность», — сказала она.

