«Катастрофическая проблема». В Госдуме считают, что число дропперов не сокращается

Луговой: число дропперов в РФ превышает 2 миллиона, несмотря на борьбу с ними

За пять месяцев после вступления в силу закона об уголовной ответственности для дропперов число пособников мошенников в России не сократилось и по-прежнему превышает 2 миллиона, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой. Почти треть из них составляют иностранцы. Борьбу с дропперами активно ведут и банки, а подозрительные карты блокируют уже спустя несколько минут после выпуска.

Несмотря на принятые законы по борьбе с дропперами (сообщниками мошенников, которые помогают им выводить похищенные деньги), число этих преступников в России не снижается. Об этом зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой рассказал ТАСС.

«По моим данным, более 2 млн человек [занимаются дропперством]. Более того, я скажу. Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось»,

— сообщил депутат.

Он добавил, что примерно 30% дропперов являются иностранцами, чаще всего — гражданами среднеазиатских стран. Для них даже организуют специальные «самолетные туры» , во время которых они приезжают в Россию и открывают счета в наших банках, после чего отдают полученные банковские карты и улетают домой.

Однако чаще всего сообщниками мошенников становятся самые обычные люди, особенно безработные и студенты, которые решают подработать «вне здравого смысла», отметил Луговой. При этом нередко они становятся инструментом в руках не только аферистов, но и организаторов нелегального бизнеса, террористов, экстремистов, наркоторговцев и других преступников. А злоумышленники придумывают новые схемы для того, чтобы обходить средства борьбы с ними, к которым прибегают банки и государство.

Штрафы и сроки. Как в России борются с дропперами

Еще в июне замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов говорил, что дропперов в России насчитывается более 2 млн.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем»,

— пообещал он в своем выступлении на сессии ПМЭФ.

5 июля вступил в силу закон, который ввел наказание за дропперство — изменения внесли в статью 187 Уголовного кодекса России «Неправомерный оборот средств платежей». Теперь за продажу своей банковской карты или доступа к счету клиентам грозит до трех лет лишения свободы , а также штраф до 300 тысяч рублей. То же самое наказание назначается и за совершение сомнительных операций по указанию третьих лиц.

Аналогичным образом ужесточили наказание и для самих мошенников и других злоумышленников — за покупку банковских карт и доступов к счетам они могут быть приговорены к шести годам колонии.

Первое уголовное дело по этой статье было возбуждено уже спустя несколько дней. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в дропперстве полицейские задержали в Москве 53-летнюю женщину.

Выяснилось, что москвичка для погашения долгов решила найти в интернете подработку. Она откликнулась на одну из «вакансий», после чего открыла счет индивидуального предпринимателя и передала доступ к нему мошенникам. После этого через него прошло более миллиона рублей.

Блокировки счетов и возврат денег

Активно борются с дропперами и сами банки. Так, Сбер запустил механизм возврата денег, поступивших на счета, связанные с мошенниками. С января по октябрь 2024 года это позволило вернуть жертвам аферистов более миллиарда рублей. Кроме того, различными способами от действий злоумышленников удалось уберечь 270 млрд руб.

«Сбер сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропу, затем мы проактивно, то есть, не дожидаясь судебного решения, возвращаем клиенту деньги», — рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

С 1 сентября заработало ограничение на снятие наличных в банкоматах с карт, попавших а базу дропперов, которую ведет Центробанк. Начальник управления департамента информационной безопасности ЦБ Екатерина Желунова в эфире телеканала «Россия 24» напомнила, что банки также блокируют переводы на счета, замешанные в мошенничестве , а также отказывают их держателям в выпуске карт и отключают им мобильный банк.

В ноябре 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина в выступлении в Госдуме объявила, что принятые мерам уже позволяют быстро выявлять и аннулировать карты дропперов:

«Сейчас такие карты блокируются очень быстро, иногда в течение нескольких минут, если выявляются эти признаки. Мы работаем с банками, чтобы они выявляли такого рода признаки».

Она поддержала ввод уголовной ответственности для дропперов, а также предложила вести разъяснительную работу со школьниками и студентами.