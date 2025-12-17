Решение Верховного суда по делу Долиной назвали основой гражданского права

Решение Верховного суда по делу Долиной действительно можно считать знаковым, однако оценивать его стоит шире, чем просто через призму нормы и судебной практики, — с учетом того, как оно влияет на правовую систему в целом и на общественное представление о справедливости и правилах оборота. Об этом «Газете.Ru» заявил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«Отмена актов трех инстанций и подтверждение действительности договора купли-продажи опираются на базовые конструкции гражданского права, закрепленные в Гражданского кодекса РФ: это принцип устойчивости гражданского оборота (ст. 1) и защита добросовестного приобретателя (ст. 302). Верховный суд, отказав в признании сделки недействительной, фактически сделал акцент на безопасности рынка недвижимости и поддержал сторону, которая действовала разумно и добросовестно, ориентировалась на сведения ЕГРН и исходила из корректности поведения контрагента. Это не просто восстановление справедливости, а самая основа гражданского права России», — пояснил Палюлин.

Он подчеркнул, что речь идет не столько о «частной победе» в конкретном споре, сколько о последовательном применении давно действующих норм — тех самых, которые, по его оценке, нижестоящие инстанции могли трактовать неверно, чрезмерно расширив основания для оспаривания сделки.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали плюсы дела Долиной.