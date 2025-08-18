Зеленский прилетел в США. Трамп сказал, как он может «сразу положить конец войне»

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. Зеленский напомнил, что конституция страны запрещает любые территориальные уступки, а урегулирование не может происходить за счет Крыма и Донбасса. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может завершить конфликт, если признает Крым российской территорией и откажется от вступления в НАТО. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу... Никакого возвращения Крыма, отданного [Бараком] Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал Трамп.

Украинский президент неоднократно заявлял, что конституция страны запрещает ему какой-либо обмен территорий или их уступку ради завершения конфликта. Утром 18 августа он прилетел в Вашингтон на встречу с Трампом. И уже из США написал, что урегулирование конфликта не должно предусматривать сценарии «когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса». Зеленский также заявил, что новые гарантии безопасности не должны быть похожи на подписанный в 1994 году Будапештский меморандум.

«Большой день»: что известно о встрече Зеленского, Трампа и лидеров ЕС

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Трамп написал в Truth Social, что 18 августа в Белом доме будет «большой день»:

«Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!»

По данным немецкой газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего проведет встречу с лидерами стран Евросоюза.

Издание Roll Call опубликовало протокольное расписание Белого дома, из которого следует, что Трамп и Зеленский проведут встречу в 20:15 мск, она продлится час. После этого президент США встретится с европейскими лидерами за рабочим обедом.

Politico отмечает, что европейские лидеры присоединятся ко встрече Зеленского с Трампом, чтобы убедиться, что президент США будет придерживаться согласованных с Европой позиций и не ошеломит Украину новыми требованиями после разговора с Путиным.

Ряд СМИ высказывал опасения, что Зеленского заставят «что-то подписать», пока он будет в Белом доме, и политики ЕС должны помешать американцам это сделать. Подобные предположения опроверг госсекретарь США Марко Рубио.

«Они [европейские лидеры] придут сюда [в Белый дом] не для того, чтобы защитить Зеленского от запугивания», — сказал Рубио CBS News.

Чего ждать от встречи

По данным The Wall Street Journal, главной задачей Зеленского на этом саммите будет при поддержке лидеров ЕС убедить Трампа в необходимости ужесточения санкций против России и поиска альтернативных сценариев завершения конфликта.

В свою очередь газета Financial Times сообщила, что Зеленский готов пойти на приемлемый для украинцев компромисс по нынешней линии фронта, но не готов выводить войска из Донбасса.

Агентство Bloomberg рассказало о дилемме президента Украины в преддверии встречи с Трампом:

«Зеленский оказался в безвыходном положении: ему придется либо рисковать вызвать гнев Дональда Трампа, либо согласиться на сделку о прекращении конфликта на Украине, уступив территорию в обмен на неопределенные гарантии безопасности», — пишет издание.

А испанская газета La Vanguardia прогнозирует, что если Зеленский снова откажется от условий, которые выдвинет Трамп, он рискует вновь оказаться «в драматической ситуации изгнания».

Издание подчеркивает, что у Трампа появится «идеальный повод» обвинить Зеленского в нежелании завершить конфликт и окончательно отказаться от поддержки Украины.