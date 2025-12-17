В России ожидают роста мошенничества после решения по делу Долиной

После позиции Верховного суда риски мошенничества на вторичном рынке жилья в России могут вырасти. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал юрист коллегии адвокатов «Юков и Партнеры» Илья Бахилин.

«Злоумышленников может стимулировать ощущение фактической безнаказанности: уголовное расследование формально ведется, но его итог неочевиден, тогда как гражданско-правовой результат для спорной сделки сохраняется. Если договор купли-продажи остается действительным, значит, схема выглядит воспроизводимой и ее можно повторять», — отметил Бахилин.

Юрист добавил, что в таких ситуациях меняется и то, кто оказывается в наибольшей зоне риска. Если раньше в подобных историях чаще страдал покупатель, то теперь, по его оценке, уязвимее становится продавец: человек, передавший деньги мошенникам, рискует одновременно лишиться и жилья, и средств.

Верховный суд России 16 декабря отменил решения нижестоящих судов по возврату квартиры певице Ларисе Долиной. Поводом для разбирательства послужила жалоба Полины Лурье — покупательницы жилья по договору с Ларисой Долиной.

