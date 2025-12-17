Россиянам рассказали, ждать ли повышения ключевой ставки

В настоящее время у ЦБ отсутствуют причины для повышения ключевой ставки, заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». По его мнению, без каких-либо форс-мажоров эта тенденция продолжится в 2026 году.

«В течение текущего года регулятор двигался в хвосте процесса замедления инфляции, а уровень реальных процентных ставок остается достаточно высоким. Это формирует для Банка России своего рода буфер — как для ускорения цикла снижения ставки, так и для его замедления, независимо от текущей инфляционной динамики и отдельных ценовых шоков. В начале весны и лета у регулятора могут появиться возможности для более активного снижения ключевой ставки», — отметил Федоров.

По его словам, при этом ближе к осени 2026 года цикл смягчения может замедлиться на фоне сезонного роста инфляции и повышения тарифов, что способно временно повлиять на инфляционные ожидания. В целом Банк России пока не сталкивается с факторами, которые бы требовали ужесточения денежно-кредитной политики, констатировал Федоров.

«При отсутствии серьезных внешних шоков, в том числе связанных с курсом рубля, риски повышения ставки сейчас выглядят низкими», — заключил экономист.

Сейчас ключевая ставка достигает 16,5%. Итоговое заседание ЦБ, на котором будет объявлен новый уровень ставки, состоится 19 декабря.

