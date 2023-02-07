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От «Эффекта бабочки» до Стива Джобса: Эштону Кутчеру — 45

Сегодня 45-летие отмечает американский актер, ведущий и продюсер Эштон Кутчер.

В основном ему доставались роли в комедийных и романтических фильмах — «Где моя тачка, чувак?», «Молодожены», «Дочь моего босса», «Однажды в Вегасе», «День Святого Валентина», «Больше чем секс» и «Бабник». Но он также известен работами в драматических фильмах.

В частности, Кутчер сыграл главную роль в нашумевшем психологическом триллере «Эффект бабочки», где обыгрывалась теория хаоса. Он также снялся в драме «Спасатель», байопике «Джобс: Империя соблазна» и картине «Месть».

Эштон также известен своим браком с актрисой Деми Мур, которая старше супруга на более чем 15 лет. В 2013 году пара развелась, вскоре Кутчер женился на актрисе Миле Кунис, супруги воспитывают двоих детей.

У Кутчера есть брат-близнец, который появился на свет с церебральным параличом и еще в детстве перенес трансплантацию сердца.

О жизни и карьере актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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