От «Эффекта бабочки» до Стива Джобса: Эштону Кутчеру — 45
Сегодня 45-летие отмечает американский актер, ведущий и продюсер Эштон Кутчер.
В основном ему доставались роли в комедийных и романтических фильмах — «Где моя тачка, чувак?», «Молодожены», «Дочь моего босса», «Однажды в Вегасе», «День Святого Валентина», «Больше чем секс» и «Бабник». Но он также известен работами в драматических фильмах.
В частности, Кутчер сыграл главную роль в нашумевшем психологическом триллере «Эффект бабочки», где обыгрывалась теория хаоса. Он также снялся в драме «Спасатель», байопике «Джобс: Империя соблазна» и картине «Месть».
Эштон также известен своим браком с актрисой Деми Мур, которая старше супруга на более чем 15 лет. В 2013 году пара развелась, вскоре Кутчер женился на актрисе Миле Кунис, супруги воспитывают двоих детей.
У Кутчера есть брат-близнец, который появился на свет с церебральным параличом и еще в детстве перенес трансплантацию сердца.
О жизни и карьере актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях