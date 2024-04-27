Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗИС. Что нашли у обвиняемого во взятках замминистра обороны За карьеру в МО Иванов с женой приобрел дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗИС

Открытые декларации за период с 2016 по 2019 год раскрыли богатство замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. За этот период он вместе с супругой приобрел дом площадью более 1,5 тыс. квадратов, раритетный лимузин и несколько дорогих автомобилей. Сейчас Иванова обвиняют в преступном сговоре и получении взятки в особо крупном размере, суд наложил арест на его счета и отправил под стражу.

Обвиняемый во взяточничестве заместитель министра обороны Тимур Иванов и его супруга приобрели за время его службы в ведомстве недвижимость, включая жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, а также раритетный автомобиль ЗИС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из деклараций за период с 2016 по 2019 год.

Согласно закону, принятому в 2021 году, в список лиц, нуждающихся в государственной защите, были включены госслужащие Вооруженных сил, участвовавшие в борьбе с терроризмом, сотрудники внешней разведки, участвовавшие в спецоперациях, а также бойцы Росгвардии. По этой причине данные о них перестали публиковаться в открытом доступе. Помимо этого, начиная с 2023 года, антикоррупционные декларации перестали публиковаться в связи с проведением СВО.

Автопарк Иванова

Согласно документам, каждый год Иванов с супругой приобретали новый автомобиль или мотоцикл. В 2016 году у них было девять транспортных средств, а к 2019 году их количество выросло до 12. Среди заметных приобретений Иванова отличаются Chevrolet Suburban, которым он владеет с 2016 года, и редкий лимузин ЗИС-110, который замминистра обороны приобрел в 2019 году. Стоимость этого автомобиля оценивается в диапазоне от 11 до 18 млн рублей. На данный момент неизвестно, продолжает ли Иванов владеть этим автомобилем.

Что касается экс-супруги Иванова Светланы Захаровой, то с 2016 года у нее были в собственности такие автомобили, как Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также два мотоцикла Harley-Davidson. Один из мотоциклов был указан в ее декларации за 2017 год.

Дом, квартиры и апартаменты в Мексике

В 2019 году в семье Иванова появился жилой дом площадью более 1,5 тыс. квадратных метров. Предположительно, дом зарегистрирован на супругу Иванова, а не на самого замминистра. С 2016 года у Иванова лишь доля в квартире площадью 44,2 квадратных метра, в пользовании квартира площадью 300 квадратных метров. Согласно документам, с 2016 года их ребенок владеет квартирой в Мексике площадью 350 квадратных метров.

При этом официальные доходы Иванова за эти годы не сильно выросли: в 2016 году он задекларировал 14,2 млн руб., в 2017 году — 11,4 млн, в 2018 году — 13,5 млн, а в 2019 году — 14,5 млн руб. Однако доходы, заявленные супругой, значительно выше. Так, в 2016 году ее доход составил 55,4 млн руб., в 2017 году — 7,3 млн, в 2018 году — 123,1 млн (в 17 раз больше, чем годом ранее), а в 2019 году — 8,3 млн руб. В 2016 году Иванов был самым богатым из заместителей главы Минобороны. Журнал Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России». В 2019 году он возглавлял этот список с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей.

Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, он участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд руб. Суд заключил Иванова под стражу на два месяца, до 23 июня, и арестовал все его счета.

По уголовному делу замглавы оборонного ведомства также проходят еще два фигуранта — Сергей Бородин и Александр Фомин. По версии следствия, взятки при выполнении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны Иванов получал вместе с Бородиным. Александр Фомин, по версии обвинения, содействовал получению Ивановым взятки.