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Эвакуационная машина для танков Abrams досталась бойцам ЦВО как трофей

Российские солдаты захватили в качестве трофея эвакуатор для танков Abrams

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские солдаты из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) захватили в качестве трофея эвакуатор для танков Abrams. Об этом сообщает министерство обороны России.

Уточняется, что речь идет о бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) М88А — эта бронемашина построена на базе устаревшего танка М48.

«В ходе наступательных действий на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск «Центр», — сообщил заместитель командира полка по вооружению с позывным «Казань».

Согласно данным о военных поставках США Украине, ВСУ получили на вооружение восемь таких БРЭМ. Эта техника предназначена для эвакуации подбитых американских танков, в том числе М1 Abrams.

Машине, которая досталась российским войскам в качестве трофея, около 50 лет. Офицер с позывным «Казань» отметил, что бойцы ВСУ бросили БРЭМ в не самом худшем состоянии — вскоре ее можно будет восстановить и использовать на благо ВС РФ.

До этого снайперы-десантники из подразделений российских воздушно-десантных войск спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) беженцев из Часова Яра, которые двигались из подконтрольного Украине города в сторону Луганской народной республики.

Ранее польский генерал сообщил об одной из главных целей ВС РФ на Украине.

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