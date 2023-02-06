В Турции произошло одно из сильнейших за последние 100 лет землетрясений
В ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой не менее 7,4. Оно сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный из которых был магнитудой 6,6.
Подземные толчки также ощущались в нескольких провинциях Сирии, в Ливане и Ираке. Из-за стихии обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. Уже известно о десятках погибших и сотнях пострадавших. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о как минимум 76 погибших в семи провинциях, еще не менее 440 человек получили ранения и травмы. В Сирии число жертв уже превысило 100 человек.
Эпицентр землетрясения находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине 10 километров. После подземных толчков власти Турции объявили наивысший уровень тревоги.
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