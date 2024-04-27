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Войска РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ

МО РФ: расчет «Града» уничтожил склады ВСУ на Запорожском направлении

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российская армия посредством РСЗО «Град» уничтожила склады боеприпасов и группу военных ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что расчет «Града» получил разведывательные данные, после чего нанес удар по позициям ВСУ.

«Уничтожили склады боеприпасов, живую силу в достаточном количестве», — сказал командир РСЗО Максим.

До этого сообщалось, что более десяти украинских беспилотников были подавлены над Краснодарским краем ночью 27 апреля.

Также отмечалось, что Центр первичной медико-санитарной помощи №10 и многоквартирный жилой дом пострадали в Донецке от обстрела Вооруженных сил Украины.

26 апреля Вооруженные силы РФ поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи (Харьковская область).

Ранее российский военный сбил украинский дрон мешком.

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