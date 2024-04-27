ВС РФ ударили по городу Стрый в Львовской области

Координатор пророссийского подполья на контролируемых Украиной территориях Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по городу Стрый в Львовской области. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

В течение 15 минут около 5:30-5:45 в город прилетело две ракеты. О последствиях не сообщается. При этом сам Лебедев сделал вывод, что удар пришелся по значимому военному объекту, поскольку украинские власти активно призывают не выкладывать в сеть видео с последствиями прилета.

До этого Лебедев серия взрывов произошла в подконтрольном Украине Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.